Por La Rioja califica de "insultante" para nuestra ccaa el acuerdo de financiación autonómica

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja califica de "insultante" para nuestra comunidad autónoma el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Cataluña en materia de financiación Autonómica.

"La gravedad de lo acontecido -lamenta el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba- no radica sólo en la cantidad que pueda corresponderle a cada comunidad autónoma, sino en el hecho de que no se ha contado en ningún momento con La Rioja, omitiendo incluso su existencia y asignándole una financiación que, aparentemente, quedaba descolgada o sobrante del reparto entre el resto de autonomías".

La formación regionalista subraya "la necesidad de que La Rioja despierte del letargo al que la han sometido los partidos nacionales desde hace décadas".

Gómez Ijalba reclama que "sólo desde una mentalidad y acción política regionalista resultará posible hacer valer los derechos de La Rioja en el ámbito nacional".

El portavoz regionalista resalta que "el acuerdo alcanzado entre el gobierno central y Esquerra Republicana de Cataluña, al margen de toda acción institucional, evidencia que en la actualidad que los partidos nacionales no hacen sino mercadear con los intereses y los derechos de todos los españoles, lo que resulta especialmente perjudicial para La Rioja".

Gómez Ijalba acusa al Gobierno regional "de querer mostrar una cara amable con el Gobierno de España y no entrar en polémicas; mientras los demás representantes de los partidos nacionales simplemente mueven la boca como simples marionetas de lo que les mandan desde sus sedes centrales en Madrid".

Por La Rioja es consciente de que a lo largo de los próximos días los portavoces de los partidos nacionales irán desfilando en rueda de prensa "repitiendo los argumentarios que les hayan enviado desde Madrid -ya ha comenzado la delegada del Gobierno en La Rioja, sin pronunciar ni una palabra que no les hayan remitido sus líderes nacionales de PSOE; Sumar, PP o VOX".

Miguel Gómez Ijalba apunta que la gravedad de la situación no es "sólo que La Rioja sea considerada el último mono de España, sino que tanto a los defensores del pacto de financiación autonómica sólo les importará cómo quedan Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, el País Vasco o Navarra, sin tener en cuenta las necesidades y carencias que sufre nuestra región".

El partido recuerda que "en la actualidad La Rioja es una isla abandonada a su suerte y aislada del resto del país, con unas infraestructuras de comunicación obsoletas; con una autopista cara y que incluso liberada contará con peajes y con un servicio ferroviario impropio del siglo XXI".

Desde esa perspectiva solicitarán formalmente al Partido Socialista de La Rioja una reunión para mostrar "nuestro malestar e indicar que esta forma de actuar del PSOE resulta incompatible con acuerdos de gobernabilidad con Por La Rioja, esperando una respuesta adecuada a la gravedad de los hechos sufridos".

Hace un llamamiento a la ciudadanía riojana y a la opinión pública "para no tratar esta situación como un asunto menor, alejándose de los mensajes polarizados que lanzan los partidos nacionales que no tienen ningún interés real por La Rioja ni por los riojanos".

La formación regionalista destaca que "lo que está en juego es el presente y el futuro de La Rioja, que no nos convirtamos en la región paria por falta de valentía de los representantes de los partidos nacionales acomodades en puestos y tan sólo preocupados en mantener el propio nivel de vida".

Invita a los ciudadanos riojanos y a la opinión pública a sumarse a la reivindicación para hacer que La Rioja cuente en España.