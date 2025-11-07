La Rioja, la CCAA que más ha avanzado en competitividad fiscal en los dos últimos años - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es la comunidad autónoma que más ha avanzado en competitividad fiscal en es los dos últimos años y encabeza ya con Madrid y el País Vasco el escalafón de las comunidades autónomas con los impuestos más bajos de España.

En concreto, La Rioja ocupa el tercer puesto, segundo del régimen común si se excluyen las haciendas forales vascas, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de La Libertad, que ha sido presentado hoy, día 7, en el Senado, en Madrid.

En el acto ha intervenido el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, quien ha reiterado la firme convicción del Ejecutivo que preside de "seguir avanzado por esta senda" en la segunda parte de la actual legislatura para "aliviar la carga fiscal de familias y empresas, fomentar la inversión en La Rioja y estimular la economía y la creación de empleo".

ESFUERZO REALIZADO

Antes de tomar la palabra, Gonzalo Capellán ha recogido una placa de reconocimiento al esfuerzo realizado por La Rioja de manos de la presidenta de la Fundación para el Avance de La Libertad, Roxana Nicula, quien ha subrayado "la ambiciosa" agenda de reducción de impuestos puesta en marcha por el Gobierno regional, lo que "aleja a La Rioja del expolio fiscal que todavía lastra a algunas comunidades autónomas".

Por su parte, la directora del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), Cristina Enache, ha destacado que en los dos primeros años de la actual legislatura La Rioja ha mejorado 5 posiciones en el escalafón nacional. Asimismo, Enache ha animado al resto de las CCAA a "seguir el ejemplo de La Rioja, la primera que ha deflactado la tarifa del tramo autonómico del IRPF".

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha incidido en que "la competitividad fiscal es fundamental para cualquier territorio porque estimula la actividad económica, favorece la atracción de inversión y el inicio de nuevos negocios, y crea empleo y riqueza.

Por lo tanto, es el pilar fundamental del bienestar social que cualquier responsable de una comunidad debe perseguir", de forma especial, una región como La Rioja debido a su situación limítrofe con las comunidades forales del País Vasco y Navarra.

"Por eso redoblamos el esfuerzo y el énfasis en competir de manera sana y positiva", para recuperar la pérdida de competitividad, que sufre la región desde 2019 "y que nos llevó en 2023 a la décima posición de España".

Dos años después, sin embargo, La Rioja ha remontado significativamente posiciones gracias a una intensa agenda de rebajas fiscales.

En concreto, Gonzalo Capellán ha destacado "la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como una medida de justicia social y de reconocimiento a las familias y empresas que han contribuido durante generaciones al desarrollo de la región". También, "la eliminación del Impuesto de Patrimonio, lo que ha alineado a La Rioja con las tendencias fiscales de los países más avanzados de Europa y la OCDE".

En IRPF, ha enfatizado que La Rioja oferta ya el tramo autonómico más reducido de España para las rentas más bajas y ha destacado deducciones sociales pioneras por práctica deportiva para jóvenes, mayores y familias, y por intereses hipotecarios para viviendas adquiridas después de 2013.

También ha recordado la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 4% en la compra de vivienda para jóvenes, la deducción de hasta 2.000 euros para enfermos de ELA (en la Renta 2024, el importe medio fue de 1.500 euros) y los nuevos incentivos fiscales específicos para el sector agroganadero en pequeños municipios. Acciones a las que se suma la deflactación del IRPF cuando anual el IPC supere el 3%.

FISCALIDAD RESPONSABLE

Para finalizar, Gonzalo Capellán ha aseverado que La Rioja seguirá en la senda de una fiscalidad responsable, con capacidad de atracción de inversiones y que reconozca y devuelva el esfuerzo que hacen todos los contribuyentes, trabajadores y empresas.

El presidente ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, quien ha participado en una ponencia junto al viceconsejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Juan Revuelta.

Durante su intervención, Alfonso Domínguez ha recordado que, en lo que va de legislatura, el Ejecutivo autonómico ha impulsado "doce rebajas en todos los impuestos sobre los que tenemos competencia en la Comunidad de La Rioja: Impuesto a la renta a las personas físicas, transmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones y el impuesto de patrimonio. Lo hemos hecho con la convicción de que esas medidas (más deducciones y bonificaciones y reducción de tipos en todos y cada uno de los impuestos sobre los que tenemos competencia) son clave para que la economía regional gane competitividad. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo".

"No en vano, si comparamos a los que tenemos los mismos instrumentos y las mismas capacidades normativas, La Rioja es la segunda comunidad autónoma con mayor competitividad fiscal de este país y eso nos supone un estímulo para seguir hacia adelante".

En este sentido, ha puesto el acento en varias medidas aprobadas por el Gobierno de La Rioja, como la ley de medidas fiscales en apoyo al mundo rural, "que favorecerá y ayudará al emprendimiento que se producen en los pueblos de La Rioja"; y la deflactación de la tarifa del IRPF a la inflación porque entendemos adecuado y justo "devolver el esfuerzo a los ciudadanos con una nueva medida, contemplada en los Presupuestos de La Rioja para 2026, según la cual cuando el IPC llegue o sobrepase al 3%, automáticamente se deflactará la tarifa del IRPF y se reducirán los mínimos personales y familiares para ajustarse a ese nivel de inflación, para intentar mantener, al menos en parte, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos riojanos".