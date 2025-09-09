Por La Rioja censura "el fracaso en Comunicaciones, Educación, Vivienda y Sanidad de Capellán y Escobar"

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja critica "el fracaso en Comunicaciones, Educación, Vivienda y Sanidad de Gonzalo Capellán y Conrado Escobar". La formación regionalista critica "la falta de coordinación y planificación entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Logroño y exige al presidente y al alcalde que abandonen los anuncios vacíos y comiencen a trabajar en las prioridades reales de los riojano".

Por La Rioja exige además "una inversión real en vivienda social" y critica "la deriva del alcalde de Logroño que continúa promoviendo apartamentos turísticos en la ciudad, encareciendo el precio de vivienda".

La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, lamenta "la falta de planificación, coordinación y responsabilidad del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Logroño, en el desarrollo de políticas que afectan directamente a los logroñeses y al conjunto de los riojanos".

"Ponen en marcha iniciativas a las que dotan de nombre grandilocuentes -apunta Soriano- pero que fracasan una y otra vez porque no forman parte de las prioridades esenciales de la ciudad ni de la región".

La secretaria general de la formación regionalista asegura que "tanto el presidente Gonzalo Capellán, como el alcalde de Logroño Conrado Escobar, descuidan los problemas reales de los logroñeses y los riojanos, escondiéndose tras proyecto que tan sólo cuentan con denominaciones rimbombantes".

Sonsoles Soriano señala que "durante meses el presidente Gonzalo Capellán ha presentado una y otra vez la creación de vuelos desde el aeropuerto de Agoncillo a Londres, recientemente también a Barcelona, asegurando que quería conectar La Rioja con Europa. La realidad es que ni una sola aerolínea se ha presentado, quedando desierto el concurso". Mientras tanto, argumenta Soriano, "el tren, auténtica arteria para el desarrollo económico y de una movilidad sostenible sigue abandonado".

La secretaria general de Por La Rioja lamenta que Capellán "despilfarre millones de euros en una falsa modernidad, mientras la incomunicación de La Rioja continúa siendo una realidad diaria".

La formación regionalista denuncia que la misma lógica se repite en Educación.

"El consejero Alberto Galiana -resalta Sonsoles Soriano- presenta planes de integración, proyectos de convivencia y mejoras de infraestructuras, pero cuando llega septiembre, cientos de plazas docentes siguen sin cubrir, los contratos temporales de tres meses dejan aulas descubiertas a partir de enero y los estudiantes sufren cambios constantes de profesores".

"MEDIO CURSO SIN RECIBIR CLASE"

La secretaria general recuerda también que "en muchas materias, los chavales pasan medio curso sin recibir clase" y "las familias viven en la incertidumbre, y los alumnos carecen de estabilidad educativa".

"El Gobierno de Capellán condena a nuestros jóvenes a una educación precaria por ineficacia, falta de trabajo y previsión".

Así las cosas -continúa- "la falta de previsión, de trabajo y de coordinación entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Logroño queda retratada también respecto a la Universidad de La Rioja".

"Capellán nos vende la imagen de una institución moderna, prestigiosa y llena de oportunidades -señala Soriano-, pero lo cierto es que los estudiantes de fuera de Logroño o La Rioja no pueden estudiar en la UR porque no existen alternativas residenciales; no hay pisos ni residencias de estudiantes suficientes y los pisos compartidos alcanzan precios imposibles".

Soriano denuncia que mientras tanto, "el alcalde Conrado Escobar, que prometió controlar las licencias de pisos turísticos, ha autorizado nuevas licencias y Logroño cuenta ya con más de 850 apartamentos turísticos, lo que encarece el precio de la vivienda en compra y alquiler y reduce exponencialmente la posibilidad de que estudiantes de fuera de la región elijan La Rioja para formarse".

La secretaria general apunta que "Escobar está sacrificando el futuro de los jóvenes y de zonas como el Casco Antiguo de Logroño en connivencia con un modelo especulativo que prioriza el beneficio inmediato sobre el derecho a la educación y el derecho a una vivienda digna".

EN SANIDAD, "EL MISMO ABANDONO"

La formación regionalista resalta que la situación de la Sanidad Pública refleja "el mismo abandono". "En agosto, pedir cita con el médico de Atención Primaria supuso esperar más de quince días. Los servicios están saturados, los profesionales desbordados y la atención sanitaria mínima durante el verano.

En La Rioja, en agosto, "parece que lo único que puedes hacer es morirte, porque cualquier otra necesidad no va a ser atendida", denuncia Soriano.

Desde Por La Rioja "exigimos un cambio de rumbo inmediato en las políticas del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Logroño".

"No podemos seguir financiando proyectos que nacen muertos mientras se dejan de lado los problemas que afectan cada día a las familias riojanas".

Sonsoles Soriano considera que "es urgente priorizar la inversión en educación, vivienda, sanidad y en conexiones reales, garantizando la cobertura de plazas docentes, el acceso a alquileres asequibles para estudiantes, la reducción de las listas de espera y una política de transporte coherente".

"Sufrimos a un Gobierno regional y un Ayuntamiento de Logroño que viven de espaldas a los riojanos y logroñeses. La Rioja necesita soluciones reales, no iniciativas edulcoradas y prefabricadas llamadas al fracaso desde el primer momento. Los riojanos no merecen anuncios vacíos, sino políticas efectivas que mejoren su vida cotidiana. Es decir: Educación, Sanidad, Vivienda, Comunicaciones y Empleo", concluye Sonsoles Soriano.