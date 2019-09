La Rioja está a la cola del país en horas extra remuneradas, según un estudio

Publicado 31/08/2019 19:37:34 CET

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ocupados riojanos realizaron una media de 7,8 horas extraordinarias en el año 2018, un 18,2 por ciento más que 2017, pero 0,3 puntos por encima de la media nacional. Según un estudio que ha hecho público 'Randstad', el volumen de horas extras realizadas en La Rioja -que por primera vez supera el millón- no ha dejado de crecer desde 2013. A nivel nacional, las horas extra remuneradas superaron los 166 millones tras cinco años de incremento consecutivos.

Analizando la serie histórica, es reseñable que, desde 2013, el volumen de horas extraordinarias no ha dejado de aumentar, creciendo un 48 por ciento desde dicho año, hasta alcanzar en el 2018 la segunda cifra más alta del periodo.

LA RIOJA, POR DEBAJO DE LA MEDIA EN HORAS EXTRA

Randstad también ha tenido en cuenta el número de horas extra según la procedencia del profesional. En términos totales, Catalunya, Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid son las regiones donde se realizan más horas extraordinarias remuneradas. En total, estas tres regiones acumulan el 56,1 por ciento del total de todas las horas extra remuneradas. Por otro lado, con las menores cifras y debido en parte al menor número de ocupados, se encuentran Extremadura, Cantabria y La Rioja.

En cuanto al número de horas extra remuneradas por profesional, Catalunya (10,8), Comunitat Valenciana (10,5) y Aragón (9,9) se sitúan a la cabeza de las comunidades autónoma, seguidas por Navarra (9,6) y la Comunidad de Madrid (8,7). En el lado contrario, con el menor número de horas extraordinarias, se encuentran Canarias (5,4), Euskadi (5,4) y Extremadura (4,5).

HORAS EXTRAS REMUNERADAS POR SECTORES

Los empleados industriales realizan el 67 por ciento de las horas extra Industria vuelve a ser el sector en que más horas extraordinarias se registraron, 14,1, la misma cifra que en 2017. Le sigue la construcción, con 7,8 horas y que además ha experimentado el mayor crecimiento entre los diferentes sectores, un 8,3 por ciento. El sector servicios vio incrementado su volumen de horas extraordinarias en un 4,3%, hasta alcanzar las 7,2 horas por trabajador.

El sector servicios es, con un total de 166,2 millones, el que mayor volumen de horas extraordinarias registró durante 2018, lo que supone un 66,9% del total de sectores, debido en gran medida al elevado número de ocupados. A continuación se sitúan los sectores de industria (38,5 millones) y construcción (8,8 millones).

Para este análisis, 'Randstad' ha tenido en cuenta la evolución del número de horas extra realizadas por cada trabajador, ya que "el volumen de las horas extraordinarias está directamente relacionado con el número de ocupados que hay en ese momento en el mercado laboral y por la carga de trabajo que manejan los profesionales", según el estudio.

Según Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de 'Randstad', "el recurso de las horas extraordinarias puede ser positivo en momentos de alto volumen de trabajo pero no es una buena solución de manera recurrente". Según el directivo, "para dar respuesta de manera adecuada estas situaciones, existen soluciones como contratos a jornada parcial o de duración determinada, que permiten no saturar a los empleados con agotadoras jornadas de trabajo y no alterar su conciliación entre vida laboral y personal".