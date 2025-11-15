La Rioja, la comunidad autónoma más económica para vivir de alquiler en octubre, según pisos.com

Archivo - Carteles de se alquila en el barrio de Almagro, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se situó en octubre de 2025 como la región española más económica para vivir de alquiler, con un precio estimado de 5,96 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com

De acuerdo con estos datos, esta cifra de 5,96 euros/m2, con todo, supone un ascenso mensual del 2,58%, el más intenso del país. Respecto a octubre de 2024, el repunte fue del 19,44%.

El ránking en cuanto a los precios de los alquileres está encabezado por la Comunidad de Madrid como la primera región más cara para vivir de alquiler con 21,52 euros por metro cuadrado.

Por detrás se encuentran Baleares (18,49 euros/m2) y Cataluña (16,03 euros/m2), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,96 euros/m2), Castilla y León (6,45 euros/m2) y Extremadura (6,63 euros/m2).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en La Rioja (2,58%). El mayor ajuste se produjo en Murcia (-0,77%). Respecto al año pasado, Asturias (29,02%) fue la que más subió. No hubo depreciaciones en este periodo.

La vivienda en alquiler en España tuvo en octubre de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,94 euros, lo que supone un incremento del 17,24% en variación interanual y un aumento del 1,09% en variación mensual.

El portal señala que la subida de las mensualidades de alquiler configura un mercado "cada vez más tirante" y que la falta de oferta es la explicación de que los precios de los arrendamientos se estén disparando.

La compañía explica que "la demanda de alquiler sigue siendo eminentemente urbana" y que, aunque muchos inquilinos se desplazan hacia las periferias, "es complicado que el stock ocioso que hay en localizaciones mal conectadas se convierta en oferta efectiva".

En cuanto a un posible intervencionismo del mercado, el portal inmobiliario defiende que "no se puede castigar al propietario sin ofrecerle alternativas" y cree que "imponer recargos sobre viviendas vacías puede acelerar su salida al mercado, pero quizá no como producto de alquiler residencial, sino como inmuebles a la venta que van a ser absorbidos rápidamente por inversores".

Pisos.com señala que, "en caso de que se pongan en alquiler, es probable que se reduzca el mantenimiento al mínimo, empeorando el parque". Es por ello que el portal opina que "hay que resolver cuanto antes el choque entre una oferta en zonas de alta demanda que no crece al ritmo necesario y otra que permanece desocupada o infrautilizada".

POR PROVINCIAS.

En la clasificación de provincias por renta, en octubre de 2025 la primera posición fue para Madrid, con 21,52 euros por metro cuadrado. Le siguieron Barcelona (18,70 euros/m2) y Baleares (18,49 euros/m2). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 4,11 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,31 euros/m2) y Soria (4,52 euros/m2).

La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Badajoz (2,94%), mientras que la que más los abarató fue Almería (-2,70%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Guadalajara (29,88%). Solo Santa Cruz de Tenerife (-0,45%) recortó sus rentas.

CAPITALES: LOGROÑO, ENTRE LAS MÁS ASEQUIBLES.

En cuanto a las capitales de provincia, Logroño marcó en octubre de 2024 un precio medio de alquiler de 8,21 euros por metro cuadrado, colocándola entre las capitales más asequibles de España. La capital riojana registró una subida del 0,21% con respecto a septiembre. De un año a otro, bajó un -7,39%, el octavo recorte nacional más intenso.

En este ránking, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con 29,55 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (28,50 euros/m2) y San Sebastián (20,96 euros/m2). Por el contrario, Palencia fue la más barata con 6,90 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Zamora (7,19 euros/m2) y Ciudad Real (7,37 euros/m2).

Ávila (3,01%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Palencia (-2,82%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a octubre de 2024, Sevilla (31,08%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Lleida (-14,25%).