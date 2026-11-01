Coches - Ramón Comet - Europa Press

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es la comunidad autónoma en la que el precio medio del VO eléctrico es el más bajo de toda España (25.528 euros). Si lo comparamos con la CCAA en la que el precio medio marca la cifra más elevada de España (Navarra con 35.342 euros), acceder a un eléctrico de ocasión haciéndolo en Navarra o en La Rioja supone una diferencia de casi 10.000 euros.

Hogares y empresas siguen afrontando el encarecimiento de la vida y también de los carburantes. Según datos del INE, el IPC se elevó un 4,9 por ciento en septiembre, seis décimas por encima de lo registrado en agosto y la tasa más alta desde febrero de 2023. En este contexto de shock energético que arrastramos derivado del conflicto en Oriente Medio, la gasolina ha subido un 27,5 por ciento en septiembre, un aumento que prácticamente duplica el de agosto, que fue de un 16,9 por ciento; mientras que el diésel ha subido hasta el 34,3 por ciento.

Ante este escenario, coches.net, el marketplace especializado en coches más grande de España, junto con GANVAM, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos, señalan una recuperación en el interés por el coche eléctrico. Tras tres meses a la baja, la demanda ha vuelto a aumentar en septiembre, registrando un crecimiento del 51,8 por ciento con respecto al año pasado.

El precio del combustible, incluso teniendo en cuenta la ayuda de 20 céntimos por litro en el gasóleo, que se prorrogará también para la gasolina a partir del 1 de noviembre, puede explicar este importante repunte en el interés de los conductores por el VO eléctrico. Y esto a pesar del incremento en su precio medio, que se sitúa en 30.737 euros, un 3,9 por ciento por encima del año anterior. Unas cifras similares a las de principio de año, que se alejan del aumento que observamos en el segundo trimestre (en mayo y junio el precio medio superó los 31.600euro) y que confirman una tendencia hacia la estabilidad.

En cuanto a la oferta, seguimos observando una evolución positiva, con un repunte interanual del 1,37 por ciento.

En el desglose por antigüedad, los modelos de 1 a 3 años continúan siendo el tramo estrella, representando el 46,2 por ciento de todo el stock disponible, a pesar de que su oferta ha descendido un -8,26 por ciento con respecto a 2025. Por contra, los seminuevos ostentan una subida interanual en su oferta de un 21,3 por ciento, mientras que la oferta en modelos de 4-5 años y 6-10 años también ha crecido, un 9,39 por ciento y un 6,85 respectivamente.

EL PRECIO MEDIO DEL ELÉCTRICO DE OCASIÓN BAJA EN SIETE COMUNIDADES

Al cierre de este tercer trimestre de 2026, en términos exclusivamente porcentuales, en siete comunidades autónomas se producen descensos con respecto al año pasado en el precio del vehículo eléctrico de segunda mano. En algunos casos son caídas bastante pronunciadas, como en La Rioja (- 24,8 por ciento) que descienden a doble dígito y Castilla La Mancha (-9,8 por ciento). Pero también son reseñables los descensos interanuales en Baleares (-6,9 por ciento), Valencia (-3,5 por ciento), Castilla y León (-2,8 por ciento) y Asturias (-2,7 por ciento).

Como contrapunto, hasta en tres comunidades autónomas el precio medio ha subido a doble dígito, siendo Cantabria la región que ostenta la mayor subida interanual (+17,2 por ciento), aunque también destaca el crecimiento del precio medio en Madrid (+12,1 por ciento) y en Murcia (+10,2 por ciento)

Si nos ceñimos a los precios en términos absolutos, solamente en dos comunidades el precio medio de oferta ha sobrepasado la barrera de los 35.000 euros: Navarra (35.342 euros) y Murcia (35.178 euros). Le siguen de cerca Extremadura (33.838 euros), Canarias (33.802 euros) y Aragón (33.118 euros). En el otro lado de la balanza, hasta 5 comunidades autónomas se encuentran por debajo de los 30.000 euros: La Rioja (25.528 euros), Castilla La Mancha (27.724 euros), Galicia (27.868 euros), Asturias (28.900 euros) y Valencia (29.700 euros).

Por su parte, Cataluña y Madrid se sitúan en la parte media de la tabla, con un precio medio de 30.873 euros y 30.115 euros, respectivamente. Acceder a un eléctrico de ocasión haciéndolo en Navarra o en La Rioja supone una diferencia de casi 10.000 euros, según la oferta.

LAS VENTAS DEL VO ELÉCTRICO SE HAN DUPLICADO EN SÓLO DOS AÑOS

En cuanto a datos de venta, en lo que llevamos de año se han vendido un total de 27.920 vehículos eléctricos puros de ocasión, lo que supone un crecimiento del 39,8 por ciento con respecto a 2025, año en el que el acumulado por estas fechas no llega a 20.000 (con 19.968 vehículos vendidos exactamente), Y además, supone más del doble de la cantidad de modelos vendidos a estas alturas del año en 2024 (que fueron 13.403 en total).

Para coches.net y GANVAM, "la evolución del mercado refleja cómo el encarecimiento sostenido del petróleo puede consolidar un cambio de tendencia tanto entre los consumidores como entre las empresas vinculadas a los servicios de movilidad".