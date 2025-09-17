La Rioja concede casi 400.000 euros en ayudas a asociaciones juveniles para impulsar participación y ocio

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha resuelto la convocatoria de subvenciones a asociaciones en materia de Juventud para 2025, con un importe total de 398.922,97 euros, según la resolución publicada hoy, día 17, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo apoyar proyectos que fomenten la participación juvenil, el ocio educativo, el voluntariado, la creatividad cultural y la integración social, con especial atención a la igualdad y a la inclusión.

La convocatoria de este año beneficia a 60 proyectos de 42 entidades riojanas, entre las que se encuentran asociaciones juveniles, culturales y de voluntariado que desarrollan actividades como campamentos, talleres, encuentros musicales, festivales de arte y programas de integración social.

La resolución, que pone fin a la vía administrativa, detalla la distribución de las cuantías concedidas, los porcentajes de financiación alcanzados por cada entidad y el importe de sus proyectos, y puede consultarse en el Boletín Oficial de La Rioja de hoy, 17 de septiembre.