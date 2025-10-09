La Rioja consolida un modelo sanitario de cuidados paliativos de referencia que garantiza los derechos de los pacientes

Con una atención integral e individualizada

Este sábado, 11 de octubre, La Rioja se suma a la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos destacando los avances logrados en los últimos dos años, que la sitúan a la vanguardia nacional en la atención integral a pacientes que requieren cuidados paliativos.

Este año, bajo el lema 'Cumplir la promesa: acceso universal a los cuidados paliativos', esta jornada conmemorativa pone el foco en la necesidad de garantizar la disponibilidad de esta atención esencial, reivindicando su desarrollo como un derecho humano básico orientado a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas y de sus familias.

En este contexto, el Parlamento de La Rioja aprobó en junio la Ley de Garantías y Derechos de las Personas con Necesidades Paliativas, una norma pionera en España que consolida un modelo sanitario basado en la humanización, el respeto a los valores del paciente y el trabajo multidisciplinar de los equipos sanitarios.

Esta ley asegura una atención integral, individualizada y continuada para los ciudadanos que se encuentran en fases avanzadas de enfermedades incurables y que ya no responden a tratamientos. Además, avala las necesidades y preferencias de los pacientes, como son el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el lugar elegido por el paciente, el alivio del sufrimiento físico, psíquico y social o la protección de la dignidad y autonomía personal.

El texto, fruto de un proceso participativo que contó con aportaciones de la Asociación Española contra el Cáncer, el Consejo Riojano de Salud y profesionales del Servicio Riojano de Salud (SERIS), establece también mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales para ofrecer una atención integral que contemple las dimensiones física, emocional, social y espiritual.

RED SÓLIDA Y ACCESIBLE

Con su aprobación, La Rioja ha consolidado una red de cuidados paliativos sólida y accesible en todo el territorio, que actúa tanto en el ámbito hospitalario como en el domiciliario. Esta red se sustenta en equipos multidisciplinares que trabajan de forma coordinada con Atención Primaria, residencias y centros de convalecencia.

La unidad de Cuidados Paliativos del Sistema Público de Salud de La Rioja, adscrita a Fundación Rioja Salud, dispone de un servicio de atención domiciliaria integrado por cinco equipos de personal médico y de enfermería, respaldados por cinco psicólogos y cuatro trabajadores sociales, que ofrecen apoyo tanto a pacientes como a sus familias. Durante los seis primeros meses de 2025, estos profesionales han atendido a 1.057 pacientes en sus domicilios, realizando un total de 2.468 desplazamientos.

Además, la unidad cuenta con una planta en el Hospital de La Rioja, compuesta por diez habitaciones individuales, así como una consulta externa en el mismo centro. En la primera mitad del año, se registraron 196 ingresos con una estancia media de 9,04 días y los profesionales sanitarios atendieron en este periodo de tiempo 474 consultas externas.

La unidad se completa con un equipo de soporte hospitalario que realiza interconsultas en el Hospital Universitario San Pedro, en residencias de mayores y en centros de convalecencia.

UNIDAD ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

En abril, el Servicio Riojano de Salud puso en marcha una unidad asistencial para pacientes pediátricos con patología crónica compleja y necesidades paliativas, que atenderá cada año a unos 70 menores de entre 0 y 16 años con enfermedades crónicas multisistémicas. Esta iniciativa incluye la atención a la esfera psicosocial y los cuidados paliativos domiciliarios cuando sean necesarios, con el objetivo de ofrecer una asistencia lo más personalizada e integral posible tanto a los niños como a sus familias.

La consulta multidisciplinar, ubicada en la planta de Pediatría del Hospital Universitario San Pedro, está dirigida por pediatras especializados en patología crónica y cuidados paliativos, junto a una enfermera gestora de casos. El equipo lo completan especialistas de Neurología, Cardiología, Neumología y Gastroenterología Pediátricas, Rehabilitación, Servicio de Emergencias Sanitarias 061, Trabajo Social y Salud Mental.

El proyecto se ha desarrollado con el apoyo de los profesionales de Cuidados Paliativos de adultos y mantiene una colaboración continua con los pediatras de Atención Primaria para asegurar la continuidad asistencial.