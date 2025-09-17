Rioja con Corazón, de Riojadhesivos, celebra su 2ª edición tras recaudar más de 14.600 euros para Cáritas - CÁRITAS

El 11 de diciembre, el CCR acogerá 'Brindemos por la solidaridad' que servirá para reflejar la diversidad y riqueza de la DOCa Rioja

LOGROÑO, 17 Sep.

La iniciativa solidaria 'Rioja con Corazón' a beneficio de Cáritas La Rioja, impulsada por Riojadhesivos con la colaboración de la Cofradía del Vino y el apadrinamiento de Carlos Echapresto, regresa con una segunda edición tras el éxito cosechado en su estreno.

En la pasada campaña se lograron recaudar 14.684 euros gracias a la venta de alrededor de 7.000 botellas de vino aportadas por 25 bodegas de la D.O.Ca. Rioja.

La empresa riojana especialista en etiquetas y la entidad social han anunciado esta mañana los detalles de la nueva edición, que tendrá su puesta de largo el próximo 11 de diciembre en el Centro de la Cultura del Rioja, con una gran cata que llevará por lema 'Brindemos por la solidaridad'.

Además, durante la presentación, Jonathan Melón, gerente de Riojadhesivos, ha entregado a José Andrés Pérez, director de Cáritas La Rioja, el cheque simbólico con el importe recaudado en la primera campaña.

El responsable de la compañía riojana ha expresado la satisfacción de la empresa: "La positiva respuesta que generó Rioja con Corazón nos ha animado a seguir adelante. En esta segunda edición volvemos a poner nuestro trabajo al servicio de la causa: diseñaremos e imprimiremos de manera altruista las etiquetas que vestirán todos los vinos solidarios, unificando la imagen de la campaña y facilitando que el consumidor los identifique fácilmente. Todo esto no supone un esfuerzo cuando se contribuye a una labor como la de Cáritas".

Por su parte, José Andrés Pérez ha dado las gracias a todas las personas y empresas que han hecho y volverán a hacer posible esta campaña: "Los más de 14.000 euros recaudados en la primera edición ya están transformándose en apoyo real para familias en dificultad".

"Una parte se destina a proyectos en La Rioja, como becas de comedor escolar o programas socioeducativos con niños y jóvenes en riesgo de exclusión. Otra parte se canaliza a través de Cáritas Española hacia la campaña de ayuda en los municipios afectados por la DANA en Valencia. Rioja con Corazón es un ejemplo de cómo la solidaridad se multiplica cuando empresas, entidades sociales y la ciudadanía se unen para impulsar una buena causa".

CATA 'BRINDEMOS POR LA SOLIDARIDAD'

El 11 de diciembre, el Centro de la Cultura del Rioja acogerá 'Brindemos por la solidaridad', la gran cata de presentación de la segunda edición. En este evento, que contará con un aforo limitado a 150 personas, se dará a conocer a las bodegas participantes y se degustarán algunos de sus vinos de la mano de Carlos Echapresto.

La cata reflejará la diversidad y riqueza de la D.O.Ca. Rioja, con representación de bodegas de las tres subzonas: Rioja Alta, Rioja Oriental y Rioja Alavesa.

Se probarán vinos elaborados por proyectos históricos que han consolidado la marca Rioja, bodegas familiares que representan la mayor parte del tejido vitivinícola de la región y nuevas iniciativas que están despertando el interés de la crítica especializada.

Las entradas estarán disponibles desde noviembre a través de la página web www.riojaconcorazon.com, donde también se podrá consultar el listado de bodegas participantes y adquirir directamente las botellas solidarias.