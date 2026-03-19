La Rioja creará más de 1.000 contratos en Semana Santa, un 10,5% más que en 2025, según Randstad

Archivo - Una mujer trabajando. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja generará 1.005 contratos durante la campaña de Semana Santa de 2026, un 10,5% más que en 2025 cuando se firmaron 909. Según las previsiones de Randstad, la empresa de talento líder en España, el crecimiento de La Rioja se sitúa justo por debajo del crecimiento medio anual en todo el país (12,1%).

"El dinamismo del mercado laboral en La Rioja se refleja perfectamente en las previsiones para esta campaña de Semana Santa. El fuerte atractivo turístico de la región y el incremento de visitantes impulsan la contratación en sectores clave como la hostelería, que será uno de los principales motores de empleo en la región", asegura Jesús Fernández Lima, director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte de Randstad.

A nivel nacional, la campaña de Semana Santa generará 164.160 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 146.455 contratos.

En este contexto, Andalucía liderará la creación de empleo durante esta campaña, con 29.255 contratos previstos. Tras ella se sitúan Cataluña, con 25.375 contratos, la Comunidad de Madrid, que alcanzará 22.510 firmas, y la Comunidad Valenciana, con 16.795 contratos.

En conjunto, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana concentrarán casi seis de cada diez contratos que se generarán en todo el país durante esta campaña.

En el caso de La Rioja, se prevé la generación de 1.005 contratos durante esta campaña, situándose entre las comunidades con menor volumen de contratación debido a su menor tamaño poblacional.

En cuanto al crecimiento porcentual, destacan regiones como Extremadura, que registrará el mayor incremento del país (+17,8%), seguida de la Región de Murcia (+17,5%) y País Vasco (+16,2%). En este contexto, La Rioja también presenta un buen dinamismo, con un crecimiento del 10,5% respecto al año anterior.

LA HOSTELERÍA LIDERARÁ LA CONTRATACIÓN DURANTE LA CAMPAÑA.

Al igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de Semana Santa en La Rioja.

A nivel nacional, este sector generará 142.300 contratos, lo que supone un 13,7% más que en 2025 y representa cerca del 87% del total de firmas previstas para esta campaña.

En segundo lugar se sitúa el sector del transporte y la logística, impulsado por el incremento de desplazamientos y la actividad comercial asociada a estas fechas. En todo el país, este ámbito generará 12.710 contratos, un 3,7% más que el año anterior, representando el 8% del total.

Finalmente, el sector del entretenimiento también registrará un crecimiento de la contratación vinculado al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. En España se prevé la creación de 9.150 contratos, un 1,1% más que en 2025, lo que representa más del 5% del total de vacantes de esta campaña.

CAMAREROS, COCINEROS Y REPARTIDORES, ENTRE LOS PERFILES MÁS DEMANDADOS.

La campaña de Semana Santa impulsará especialmente la demanda de profesionales vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente.

Entre los perfiles más solicitados destacan camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios.

También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas.

Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.

De cara a 2026, uno de los principales retos del sector será atraer y retener talento en un contexto de alta demanda y fuerte competencia entre empresas turísticas y de servicios.

Las compañías buscan cada vez más profesionales con experiencia, capacidad de trabajar en entornos dinámicos y dominio de idiomas, especialmente en destinos turísticos internacionales.

Al mismo tiempo, la mejora de las condiciones laborales, la formación continua y la digitalización de los servicios se consolidan como factores clave para reforzar la competitividad del sector y garantizar una experiencia de calidad para los visitantes.