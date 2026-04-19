Por La Rioja critica el "abandono ante suciedad y los excrementos de aves que impregnan el mobiliario urbano" de Logroño

Por La Rioja denuncia la suciedad y los excrementos de aves que impregnan el mobiliario urbano de Logroño - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado "la situación de absoluto abandono y falta de limpieza que presentan numerosos bancos y elementos de mobiliario urbano en la ciudad de Logroño".

La formación regionalista acusa directamente al equipo de Gobierno del Partido Popular y al alcalde, Conrado Escobar de "dejadez" y de una "negligente gestión" del mantenimiento del mobiliario urbano y "de incumplir sus compromisos básicos en materia de limpieza de la ciudad".

Los regionalistas recuerdan, además, "la obligación legal del Ayuntamiento para garantizar el adecuado estado del mobiliario público". Miguel Gómez Ijalba, portavoz de la formación regionalista asegura que, "esta situación no es puntual ni aislada".

"Se extiende a lo largo y ancho de toda la ciudad, afectando tanto a zonas céntricas y representativas como el Paseo del Espolón o la Glorieta del Doctor Zubía, como a otros espacios frecuentados por la ciudadanía, entre ellos el Parque de las Chiribitas, la Avenida Club Deportivo, las inmediaciones de la Escuela Oficial de Idiomas de Logroño y diversas zonas de juegos infantiles", señala.

Por La Rioja exige al alcalde, Conrado Escobar, una actuación inmediata de limpieza y desinfección del mobiliario urbano afectado, el refuerzo de los servicios de mantenimiento en toda la ciudad, un plan específico de control y limpieza en zonas con alta presencia de aves, y transparencia sobre las actuaciones realizadas y su periodicidad.

El portavoz regionalista asegura que "las fotografías que se hacen públicas en esta nota de prensa muestran que el estado de los bancos en todos estos puntos se encuentra en un estado lamentable, con acumulación visible de excrementos de palomas y otras aves, lo que impide su uso normal y seguro por parte de los ciudadanos".

Gómez Ijalba considera que esta situación "evidencia una clara desidia y dejación de funciones por parte del equipo de gobierno del Partido Popular en Logroño, y en particular del alcalde Conrado Escobar".

El portavoz de Por La Rioja reitera que "la ciudad no se encuentra ante una cuestión menor; hablamos del mantenimiento del mobiliario urbano más básico, imprescindible para el uso cotidiano de la ciudad. La incapacidad para garantizar algo tan elemental refleja incapacidad y una deficiente gestión del día a día municipal".

Miguel Gómez Ijalba recuerda que "el mantenimiento y conservación del mobiliario urbano no es opcional sino una de las obligaciones más básicas de los ayuntamientos junto a la limpieza viaria, la recogida de basuras y el mantenimiento de los espacios públicos, por lo tanto, la situación descrita no es solo un problema de gestión política, sino un incumplimiento de las obligaciones legales que corresponden al Ayuntamiento".

Por La Rioja describe que el estado de suciedad de estos bancos genera imposibilidad real de uso por parte de vecinos y visitantes, con especial afectación a personas mayores, niños y familias, "mostrando una imagen de degradación, abandono, falta de cuidado de la ciudad, riesgos higiénicos derivas de la acumulación de excrementos".

No se trata sólo de estética urbana, sino también de salubridad, accesibilidad y calidad de vida", aduce, señalando asimismo que esta situación supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el propio alcalde en materia de limpieza urbana, que no se han traducido en actuaciones eficaces ni reales.

A juicio de los regionalistas, "Logroño no puede normalizar la suciedad ni el abandono de sus espacios públicos, la ciudad merece un mantenimiento digno, continuo y eficaz".