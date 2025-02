Por La Rioja critica que cientos de vecinos de la urbanización del Campo de Golf de Sojuela llevan cuatro días sin luz

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado que los vecinos de la urbanización del Campo de Golf de Sojuela llevan cuatro días sin alumbrado público en sus calles, una situación que ha generado "inseguridad y malestar entre las familias residentes". A pesar de las numerosas quejas vecinales, el Ayuntamiento de Sojuela "sigue sin ofrecer una solución ni una explicación clara sobre el problema".

Desde la formación riojanista critican "la falta de respuesta del Equipo de Gobierno del Partido Popular, que no ha tomado medidas para solucionar una incidencia que afecta a un municipio con casi 900 habitantes, de los cuales cerca de 700 están empadronados". "No entendemos cómo pueden permitir cuatro días sin alumbrado público en nuestras calles, lo que supone un riesgo para la seguridad de los vecinos, especialmente familias con niños, personas mayores y vecinos con movilidad reducida", han señalado.

El Grupo Municipal de Por La Rioja en Sojuela ha alertado del "abandono continuo de la urbanización, recordando que carecen de transporte público, colegio y consultorio médico, y ahora se enfrentan también a la falta de alumbrado en las calles". "Estamos hartos del desprecio del Ayuntamiento a esta zona. No tenemos los servicios básicos y, encima, nos dejan a oscuras", han manifestado los concejales José Carlos Cantos y Antonio García.

Por La Rioja ha exigido explicaciones "inmediatas y ha criticado la falta de transparencia del equipo de gobierno municipal". "Llevamos meses solicitando acceso a facturas y contratos, incluido el del alumbrado público, y nos lo ocultan". Parece que al PP "le gusta gobernar a oscuras, y en Sojuela es literal", han lamentado los ediles de la formación.

El portavoz de Por La Rioja, José Carlos Cantos, ha subrayado que el Ayuntamiento "tiene totalmente olvidados a los vecinos de la urbanización". "Nos cobran los impuestos más altos y nos dan servicios de tercera. No hay inversiones, no hay aceras, no hay parques infantiles, y ahora ni siquiera luz en las calles*, ha criticado. Ante esta situación, ha anunciado que el partido tomará medidas concretas para que este abandono institucional termine y los vecinos reciban los servicios que les corresponden".

"Nuestros vecinos tienen derechos y no vamos a permitir que el Ayuntamiento siga ignorándolos. Vamos a exigir responsabilidades y a movilizarnos para que esta situación cambie de una vez", ha concluido Cantos.