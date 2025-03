Por La Rioja critica "la política de postureo" del Gobierno regional y exige "soluciones reales" para el campo riojano

LOGROÑO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido Por La Rioja critica "la política de postureo y autobombo del Gobierno regional en materia agrícola y ganadera, basada en iniciativas vacías de contenido y alejadas de la realidad del sector".

"Mientras los agricultores y ganaderos siguen asfixiados por costes crecientes, trabas burocráticas y precios estancados, el Ejecutivo riojano anuncia con orgullo una inversión de 297.000 euros en ferias, mercadillos y exposiciones para sensibilizar al consumidor sobre la importancia del sector agroalimentario", lamentan en una nota de prensa.

Desde la formación consideran que este tipo de acciones "no solo no resuelven los problemas reales del campo, sino que crean una imagen distorsionada de la situación. Nos enseñarán productos limpios, bonitos y en envases llamativos a precios desorbitados, mientras los verdaderos agricultores y ganaderos siguen vendiendo su producción con los mismos precios que hace 40 años. Esto no es apoyo al campo, es puro escaparate", critican desde el partido.

Además, la inmensa mayoría del sector "ni siquiera podrá beneficiarse de esta campaña, ya que estas ferias no están pensadas para el agricultor o ganadero medio, sino para marcas, intermediarios y pequeños productores gourmet con productos de alto precio".

"Lo que va a quedar en la mente del consumidor no es la crisis del campo, sino que los productos riojanos son caros, sin entender por qué los profesionales del campo llevan años denunciando su situación", añaden.

Mientras el Gobierno gasta dinero en una estrategia de imagen, los agricultores y ganaderos "siguen enfrentando trabas administrativas absurdas. A los ganaderos se les multa porque su ganado hace ruido a primera hora de la mañana o porque un animal ha dejado estiércol en la entrada del pueblo, mientras que a los agricultores se les restringe la circulación con sus tractores por calles y carreteras, dificultando así su trabajo diario".

Desde la formación riojanista exigen que el Gobierno regional "deje de despilfarrar dinero público en campañas sin impacto y pase a la acción con medidas concretas que alivien la crisis del sector". Entre las propuestas de Por La Rioja destacan:

Revisión de los módulos fiscales para garantizar una tributación justa.

Control de la cadena de valor para evitar que intermediarios y grandes marcas se queden con los beneficios, perjudicando a productores y consumidores.

Medidas urgentes en fitosanitarios, abonos, gasóleo agrícola y maquinaria para reducir los costes de producción.

Eliminación de trabas burocráticas innecesarias, que solo dificultan la actividad del sector.

Reducción de impuestos y tasas para aliviar la carga económica de los agricultores y ganaderos.

"La política del Gobierno de La Rioja es puro maquillaje. Mientras ellos se hacen fotos en mercadillos y ferias, los agricultores y ganaderos siguen soportando los mismos problemas de siempre. Exigimos soluciones reales y menos propaganda barata", han concluido desde Por La Rioja.