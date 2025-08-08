La Rioja declara el nivel 3 por altas temperaturas que pueden alcanzar los 39,5 grados

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

De acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja', la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha declarado el nivel 3 (rojo), con temperaturas que pueden ascender a 39,5 grados.

En el caso de La Ribera del Ebro, este 8 de agosto la máxima puede ser de 38,5 grados; el sábado, de 38,2 grados, y el domingo subirá a 39,5 grados.

Por su parte, la Ibérica riojana se sitúa este viernes con máximas de 35,8 grados, por los 35,5 del sábado, y 36,7 grados el domingo.