La Rioja defiende su gestión en acogida menores frente a una oposición que pide más medios, menos excusas y más trabajo

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España).- Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha defendido la gestión del Gobierno de La Rioja con respecto a la acogida de menores migrantes en nuestra comunidad autónoma a pesar "de la falta de planificación y de transparencia" del Gobierno de España. Todo ello frente a una oposición riojana, PSOE y Podemos-IU, que le ha criticado sus políticas pidiéndoles "más medios, menos excusas y más trabajo" para ofrecerles una atención integral.

El pleno del Parlamento de La Rioja ha acogido este jueves el debate conjunto de dos interpelaciones relacionadas con los menores migrantes. En concreto, Podemos-IU había registrado una sobre la política general del Gobierno en materia de Protección de Menores, Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia, Promoción y Atención a la Familia y Atención a la Mujer y el PSOE otra más genérica sobre la política general del Gobierno en materia de Protección de Menores.

En su turno de réplica, la consejera de Salud y Políticas Sociales ha querido dejar claro que el Gobierno de La Rioja "está cumpliendo la Ley" en esta materia a pesar "de no estar de acuerdo". "Nos estamos dedicando única y exclusivamente a ayudar a estos menores que están llegando a La Rioja" a pesar de que "ni siquiera sabemos cuántos van a ser".

Muestra de dicho trabajo es la petición al Gobierno de España de poder usar de forma temporal las instalaciones de Ribavellosa, en Almarza de Cameros, para acoger a estos menores aunque, como ha indicado la consejera, "todavía no hemos obtenido respuesta".

BAILE DE NÚMEROS

En este sentido, Martín ha recordado que en abril de 2024 la previsión era que llegaran a nuestra comunidad 284 menores, en marzo de 2025 la cifra bajó a 154, en mayo de 25 dijeron 89 y en julio de ese mismo año ascendió a 204. "No fue hasta que se firmó el decreto cuando supimos que eran 174, eso fue en agosto de 2025".

Todos estos bailes de cifras "no permiten ninguna planificación de algo tan serio como es la protección de menores", ha asegurado Martín. La consejera ha destacado también que en la actualidad La Rioja cuenta con 1 plaza de protección de menores por cada 1.700 habitantes "casi el doble de lo que el Gobierno de España recomienda y aún así nos dicen que no hemos hecho nada".

Además, aprovechando el debate "y la hipocresía" que muestra la oposición, Martín ha querido recordar al PSOE e IU, partidos que se encontraban en el Gobierno en la anterior legislatura (2019-2023) -presidida por la socialista Concha Andreu- que fueron ellos los que en el año 2022 "votaron en contra de que vinieran a La Rioja 39 menores porque, según dijeron, no había modo de acogerse".

A pesar de eso, prosigue, "hoy precisamente estos dos grupos salen a acusarnos de no hacer nada".

REUNIONES SECTORIALES

Volviendo a 2026, la consejera ha querido dejar claro a la oposición que no acuden a las reuniones sectoriales porque "no estamos de acuerdo en cómo se ha gestionado la acogida de La Rioja. Hasta octubre del año 2025 no sabíamos cuántos menores iban a venir y el número es 10 veces más para La Rioja que para la media de lo que han hecho en otras ccaa".

"No hemos podido planificar si no sabíamos ni cuántos venían, ni cuándo, ni dónde, ni con qué edades... no teníamos ningún dato".

A pesar de ello, ha indicado, "lo único que queremos es que estos menores estén bien" y en eso "estamos trabajando". A pesar -reitera- "de una oposición que no tiene interés real para ayudar a estas personas. No nos dicen nada ni cómo ayudar, los primeros que lo hicieron fueron la Iglesia, las Asociaciones, la FER y la Dirección General de Empleo. Todo para tejer entre todos una red para que los menores de 16 años se escolaricen y los mayores de 16, con permiso de trabajo, puedan tener una salida inmediata".

"¿CÓMO VAN A TENER INFORMACIÓN SI NO ACUDEN A LAS REUNIONES?"

Por su parte, la diputada de Podemos-IU, Henar Moreno, ha criticado la falta de planificación que ha tenido el Gobierno de La Rioja en la llegada de estos chicos y chicas. "Siempre han tirado balones fuera y han dicho que no tienen información pero ¿cómo van a tener información si se dedican a boicotear las conferencias sectoriales y no acuden?.

Desde IU aseguran que se ha demostrado una "falta de previsión absoluta y cumplen la ley a regañadientes".

Por eso les ha pedido que asuman los cumplimientos de los derechos humanos, que hagan la planificación necesaria y contraten a los profesionales que hagan falta para atenderlos porque "no lo están haciendo".

¿QUÉ OCURRIRÁ CUANDO CUMPLAN 18 AÑOS?

Además Henar Moreno ha asegurado que de los 71 chicos y chicas que han llegado -hasta ahora- a nuestra ccaa, alrededor de 40 cumplirán en este año la mayoría de edad. Y ante ello, se pregunta: ¿Qué van a hacer con ellos?, ¿qué previsión tiene el Gobierno de La Rioja?. No tienen ningún recurso previsto para que puedan acceder a la FP en sectores demandados para garantizar su acceso a la vida laboral".

También ha querido saber cuántas plazas de Transición a la Vida Adulta están previstas "sabiendo que estos 40 chicos las van a necesitar" o si tienen previstas algunas alternativas residenciales para cuando cumplan 18 años.

"OPOSICIÓN SISTEMÁTICA"

Por su parte, la diputada del PSOE, María Somalo, ha recordado que la competencia en la tutela y protección de menores la tiene el Gobierno de La Rioja con acogimiento familiar o acogimiento residencial. Asegura que ya en enero de 2025 "sabían perfectamente el volumen de menores no acompañados que podían llegar a nuestra ccaa pero dedicaron todo ese año "en oponerse sistemáticamente a las resoluciones o dictados del Consejo Interterritorial del Ministerio y poniendo todas las trampas posibles".

"Estuvieron ausentándose de convocatorias del Ministerio para informar y acordar criterios comunes y en el año 2026 lo siguen haciendo" y "justifican su inacción en la falta de información", ha afeado la diputada socialista.

Con ello, ha terminado, "no han entendido nada porque desde enero de 2025 se debería haber creado un sistema de plazas con carácter preventivo sabiendo lo que iba a venir". Pero en vez de ello, firman una Declaración Institucional "declarándose en situación de emergencia migratoria" cuando "claramente La Rioja no está en esta situación".

Solo lo hicieron "porque iban tarde y tenían que tapar de aguna manera su inacción".

A partir de esa Declaración, prosigue, "se dedicaron a comprar pisos, 5 ni más ni menos entre octubre y noviembre de 2025, pero no lo hicieron porque fueran solidarios sino porque tenían que gastar los fondos europeos. Y como aún les sobraba dinero compraron un convento. Un convento que todo el mundo sabe donde está para que gente de Vox vaya a grabarse discurso de odio", ha lamentado.

Y mientras tanto -finaliza- "muchos de esos jóvenes siguen sin tener la oportunidad de empadronarse, sin tener tarjeta sanitaria, sin previsión de empleo... les planteo que reconsideres su posición y habiliten, de una vez por todas, todos los recursos necesarios".