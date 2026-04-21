La Rioja defiende su gestión en Educación con reducción de ratios "antes de que lo marque ninguna legislación nacional"

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LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha asegurado que en muchos casos la bajada de ratios en los centros escolares que aprobará el Consejo de Ministros este martes "ni siquiera será de aplicación en La Rioja porque ya contamos con los ratios más reducidos".

En cualquier caso, ha indicado Domínguez, "cuando tengamos el texto en el BOE emitiremos una valoración más certera".

El portavoz ha respondido así a preguntas de los periodistas tras conocer que el Consejo de Ministros aprobará, en segunda vuelta, el proyecto de ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El departamento encabezado por la ministra Milagros Tolón informó en febrero de que esta norma un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) sobre las ratios y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales).

Asimismo, también contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de las enseñanzas.

Como ha reconocido Domínguez, desde el principio de esta legislatura, el Gobierno de La Rioja "tiene una política clara de mejora de calidad de nuestra educación pública" que se ha visto traducida en reducción de ratios hecha de oficio por nuestra ccaa sin tener que esperar a que lo impusiera ningún tipo de legislación nacional".

De hecho, el portavoz asegura que en algunos casos "estamos muy por debajo de lo que anteriormente marcaba la legislación".