La Rioja demanda más de 150 profesionales con perfiles digitales

LOGROÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La imparable digitalización se está reflejando con mayor incidencia en las ofertas de trabajo. La Rioja está demandando 152 profesionales con perfiles digitales, según Fundación Telefónica a través de su Mapa de Empleo, que analiza las bolsas de empleo de los últimos tres meses con tecnología basada en el big data y la inteligencia artificial.

La aplicación de Fundación Telefónica, que se apoya en la información de los portales InfoJobs, Tecnoempleo, BuscoJobs y ticjob, revela que los perfiles digitales más demandados en La Rioja son administradores de sistemas, digital project manager y desarrolladores backend. Especialista en ciberseguridad es el menos ofertado. En cuanto a las habilidades más solicitadas para desarrollar estos trabajos han sido Cloud computing, VMware y Java.

En el Mapa de Fundación Telefónica Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco están a la cabeza a la hora de requerir profesionales con perfiles digitales.

El Mapa de Empleo es una herramienta que se sitúa en un momento clave para el sector laboral, que representa la acelerada transformación tecnológica a la que han tenido que adaptarse todas las empresas y que requiere, más que nunca, de profesionales en tecnología. A nivel nacional hay una demanda de más de 57.600 profesionales digitales. Tendencias como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el big data propician el crecimiento, desarrollo e innovación que facilita la evolución de la sociedad y los sectores productivos. Esta explosión tecnológica también ha puesto de manifiesto la falta de profesionales especializados en estos ámbitos.