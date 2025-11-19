La Rioja destaca como la segunda comunidad con el mayor nivel de calidad de vida de España, según una publicación

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística de La Rioja ha difundido la decimoséptima edición de la publicación 'Indicadores Básicos de La Rioja', correspondiente a 2025, que ofrece un análisis cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de La Rioja. El monográfico destaca que la región cuenta con uno de los mayores niveles de calidad de vida de España y confirma el peso de la industria en la economía riojana, siendo el segundo sector con mayor participación en el VAB (Valor Añadido Bruto) de la región.

Entre el abanico de datos que presenta la publicación a lo largo de sus 15 capítulos figura que la población de La Rioja a 1 de enero de 2024 se aproximó a los 324.184 habitantes, lo que supuso un aumento del 0,6% respecto al año anterior.

El peso relativo de la población extranjera entre la población de La Rioja fue del 13,8%, lo que representó un crecimiento progresivo en los últimos años, desde el 12,6% en 2021. La esperanza de vida de la población riojana siguió creciendo hasta alcanzar en 2023 los 81,4 años entre los varones y los 86,9 años entre las mujeres.

Una nota destacable de la publicación se deriva de los Indicadores de Calidad de Vida para 2024. Dichos índices analizan las buenas condiciones de vida de las que disfrutan los ciudadanos riojanos en comparación con el resto de españoles. La Rioja se posiciona como la segunda comunidad con mayor calidad de vida tras Navarra.

En detalle, la comunidad está por encima de la media nacional en ocho de las nueve dimensiones analizadas, destacando sobre todo en seguridad física y personal, condiciones materiales de vida y experiencia general de la vida.

Respecto a la situación económica, y enmarcado en el contexto europeo, La Rioja se sitúa en la posición 102 dentro de las regiones con mayor PIB por habitante (Estándar de Poder Adquisitivo) de un total de 243 regiones. El valor del Producto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes en La Rioja para el conjunto del año 2024 se elevó a 11.226 millones de euros, lo que supuso un crecimiento en volumen del PIB del 3,1%.

Asimismo, el monográfico confirma que la industria es el segundo sector económico en importancia en La Rioja, con una participación en el VAB regional del 25,2%, una ratio que supera en más de trece puntos la media de España (11,9%).

En términos de volumen, la industria creció el 4,9% en 2024 respecto al año anterior. Por su parte, el Índice de Actividad del sector Servicios (IASS) reflejó un incremento anual medio del 9,6% y las exportaciones aumentaron el 5,1%.

Con la publicación 'Indicadores Básicos de La Rioja' el Instituto de Estadística de La Rioja pone a disposición de la ciudadanía una herramienta útil para el conocimiento de la evolución más reciente de la región. Se puede acceder a ella a través de la página web del Instituto de Estadística de La Rioja: https://www.larioja.org/estadistica/es/publicaciones-indicad...