La Rioja destaca en TALIS Educación Infantil 2024 por su impulso a la alfabetización temprana

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS), en el nivel de Educación Infantil del año 2024, sitúa a La Rioja entre las comunidades autónomas con mejores indicadores en prácticas pedagógicas de alfabetización temprana, desarrollo profesional del profesorado y mayor estabilidad laboral percibida, así como en el indicador de mejor bienestar relativo.

Este estudio, impulsado desde 2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al que España se ha incorporado por primera vez en 2024 en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años), ofrece información sobre los procesos educativos a través de encuestas a los profesores y a los directores de los centros.

Según este informe, en el que han participado 498 centros educativos del país y más de 3.500 docentes, el profesorado riojano lidera la aplicación diaria de prácticas de alfabetización precoz, con los porcentajes más altos en actividades clave como la identificación de sonidos de palabras y el juego lingüístico en el aula.

Además, La Rioja sobresale por su fuerte compromiso con la mejora profesional, con la mayor participación en cursos, seminarios y talleres, así como una elevada implicación en actividades de aprendizaje entre docentes mediante visitas a aulas y centros.

Esta alta participación en visitas a centros como vía de desarrollo profesional se articula especialmente a través del proyecto educativo ObservaRioja, un programa que este curso ha sido convocado por tercera vez, a través de la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa, y que impulsa el aprendizaje entre iguales y la mejora continua desde la práctica real en el aula.

El estudio TALIS también señala una cultura colaborativa sólida en los centros riojanos, destacando en intercambio de materiales didácticos y diseño conjunto de actividades educativas.

Los datos recogidos también evidencian una alta estabilidad del profesorado de Infantil en la comunidad, ya que La Rioja presenta la menor intención de abandono entre docentes jóvenes y los niveles más bajos de abandono vinculado a problemas de salud física o mental.

La fortaleza en el trabajo compartido se ve reforzada en nuestra Comunidad a través de distintas iniciativas impulsadas desde la Consejería de Educación y Empleo, como los grupos de trabajo dirigidos Intercentros, grupos de trabajo y seminarios, que abordan la reflexión y elaboración de documentos, materiales y actividades comunes entre profesionales de distintos centros.

Estos resultados del informe TALIS consolidan a La Rioja como referente nacional en prácticas educativas tempranas, formación continua y bienestar docente, reforzando la calidad del sistema de Educación Infantil en la comunidad.