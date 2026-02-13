La Rioja destina 94.000 euros a ayudas para protección de la fauna y 6.000 para la conservación de las vías pecuarias

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha publicado hoy, 13 de febrero, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) las convocatorias de cuatro líneas de ayuda de carácter medioambiental y de apoyo a la actividad ganadera, que suman un importe total de 55.000 euros. Tres de ellas están dirigidas a la protección de especies y de la fauna y una a la conservación de vías pecuarias.

Para la protección y el mantenimiento de nidos de cigüeña común en La Rioja la Consejería cuenta con 7.000 euros en esta convocatoria. El importe máximo de la ayuda será de 200 euros/nido para los veinte primeros, y de 100 euros/nido del número 21 en adelante.

En aquellas edificaciones que hayan sido declaradas como Bien de Interés Cultural, o iniciado el procedimiento para su declaración, la cuantía máxima de la ayuda se incrementará en un 20%. El plazo para solicitar las ayudas concluirá el 20 de mayo de 2026.

En relación con las actuaciones que se impulsar para la conservación de nidos de cigüeña en edificios, este año también está previsto que el Gobierno de La Rioja suscriba un convenio de colaboración con la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, por importe de 45.000 euros.

La cigüeña común, considerada ave de especial interés, nidifica habitualmente sobre edificaciones, provocando perjuicios en los edificios y posibles daños a terceros por falta de mantenimiento adecuado. En los últimos años, la colonia de cigüeñas se mantiene estable y el último censo establece que existen más de 400 nidos ocupados de cigüeñas reproductoras.

Asimismo, para la nidificación del aguilucho cenizo (Circus pygargus), se contempla un gasto de 14.000 euros para la protección de las zonas de nidificación durante la época de cría. Se trata de un ave rapaz cuyo volumen de población reproductora se ha reducido considerablemente en los últimos años y está incluida en el Catálogo Riojano de Especies Amenazadas en la categoría de 'vulnerable'.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellos propietarios, o personas en las que éstos deleguen por escrito, de fincas cultivadas de cereal donde se encuentre un nido ocupado de aguilucho cenizo. Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 26 de agosto.

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje destina 28.000 euros a la protección de murciélagos con el fin de evitar perturbaciones o molestias en las zonas de los edificios que ocupan y que puedan interferir en el desarrollo favorable del periodo reproductor o de hibernación.

Las ayudas beneficiarán a aquellos propietarios, o personas en quienes deleguen, de edificaciones de carácter privado en cuyo interior se encuentre una colonia de reproducción o hibernación de las especies de murciélago afectadas. El plazo para presentar solicitudes se mantendrá abierto hasta el 15 de junio para colonias de reproducción y hasta el 11 de noviembre para colonias de hibernación.

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

El BOR también publica hoy otra convocatoria de apoyo a la actividad ganadera. La línea de subvención para la conservación de las vías pecuarias y su utilización para movimientos trashumantes de ganado en espacios naturales protegidos en La Rioja estará dotada con 6.000 euros.

La red de vías pecuarias alcanza una longitud de 2.386 kilómetros que, además de su tradicional vocación ganadera con favorables repercusiones en el aprovechamiento de pastizales y la preservación de las razas autóctonas, forma un entramado de caminos que comunican entre sí los espacios naturales existentes en la región.

Podrán acogerse a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas privadas, las agrupaciones, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, sean propietarias de ganado que realice desplazamientos a través de vías pecuarias, contribuyendo a su restauración o a su utilidad como áreas cortafuegos. Estas ayudas se podrán solicitar hasta el próximo 13 de marzo.