La Rioja entra a formar parte del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa para 2026-2031

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha participado hoy en la sesión del Plenario de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), que se ha desarrollado en las dependencias de la Universidad de Alcalá de Henares y que ha comenzado guardando un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Uno de los acuerdos adoptados ha sido la aprobación de los representantes titulares y suplentes de las cámaras autonómicas en el Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa para 2026-2031. Entre los representantes titulares ha sido incluida La Rioja, algo que ha defendido la presidenta del Parlamento de La Rioja durante el encuentro porque "es importante que nuestra comunidad esté representada".

El Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa se creó en 1994 y es una institución encargada de velar por el fortalecimiento de la democracia local y regional en los estados miembros de la Unión Europea. "Ahondar en el fortalecimiento del parlamentarismo autonómico".

Asimismo, Fernández Cornago ha valorado el papel de la COPREPA como "garante de la cooperación institucional entre territorios" y ha considerado que se trata de una "instrumento de gran utilidad para estrechar los vínculos interparlamentarios y avanzar en la mejora de práctica parlamentaria" porque, según ha explicado, "esta labor es de gran repercusión para la vida de los ciudadanos"- Asimismo, ha considerado que "el intercambio de prácticas y la puesta en común de asuntos que nos conciernen a todos es sumamente enriquecedor para seguir ahondando en el fortalecimiento del parlamentarismo autonómico".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La reunión ha culminado con la aprobación de una declaración institucional en la que los participantes reafirman "que el parlamentarismo es el núcleo de nuestra democracia y uno de los principios que sustentan el Estado de derecho, en que el control y rendición de cuentas son la mayor garantía para su pervivencia y fortalecimiento".

También consideran "necesario reivindicar el valor de los parlamentos y su papel como agente necesario para un adecuado equilibrio de poderes, el mejor control de los ejecutivos, y, sobre todo, una debida representación de los ciudadanos".

La declaración consta de seis puntos en los que se abordan los siguientes aspectos: el valor institucional del Parlamento; la dignidad del hemiciclo: cortesía, decoro y dignidad; el lenguaje claro y la calidad normativa; Parlamento abierto: transparencia y participación; la cooperación interparlamentaria; la relación con el Senado; y el compromiso con el proyecto europeo. La COPREPA es el foro institucional que aglutina a los representantes de las cámaras legislativas de las 17 comunidades autónomas españolas.