La Rioja entrará este miércoles, a partir de las 20,00 horas, en riesgo amarillo por fuertes vientos

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Rioja entrará en riesgo amarillo por vientos este miércoles, 22 de octubre, a partir de las 20,00 horas. Se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora.
De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se activa este aviso que afectará, sobre todo, a la Ibérica riojana. Permanecerá activo hasta las 00,00 horas del mismo miércoles.
El viento soplará del oeste y suroeste. La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.