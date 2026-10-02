La Rioja entrará este sábado por la tarde en riesgo amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Una mujer sujeta un paraguas - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este sábado, 3 de octubre, en riesgo amarillo por lluvias y tormentas de acuerdo con el Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la AEMET.

El aviso por lluvias permanecerá activo en toda la comunidad autónoma desde las 15,00 y hasta las 21,00 horas de este sábado. Se prevé una precipitación acumulada de 20 mm en una hora.

En el caso de las tormentas el riesgo también estará activo en la misma franja horaria. Pueden ir acompañadas con granizo.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.