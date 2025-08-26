La Rioja envía un dispositivo compuesto por doce profesionales y una autobomba para colaborar en incendios de CyL

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha enviado hoy, 26 de agosto, a Castilla y León, un dispositivo integrado por la unidad de bomberos forestales de Santurde (compuesta por encargado y 7 bomberos forestales), un conductor y ayudante, un agente forestal y un técnico de la Dirección General, junto con una autobomba, para colaborar en el operativo de extinción de incendios declarados en la Comunidad vecina desde hace días.

La decisión responde a la solicitud de apoyo realizada por la Junta de Castilla y León dentro del marco de cooperación interterritorial que permite a los distintos servicios de emergencias sumar esfuerzos cuando la magnitud de los incendios supera la capacidad de respuesta de una sola Comunidad.

Precisamente en el marco de esa habitual colaboración y coincidiendo con los incendios que han castigado estos días con dureza la provincia de León, el dispositivo riojano de lucha contra incendios ha estado realizando la necesaria cobertura a las incidencias en las provincias limítrofes de Burgos y Soria durante este mes de agosto, respondiendo así a la petición realizada en su momento por la Junta de Castilla y León.

Este dispositivo ha partido esta misma tarde desde el centro de Casalarreina con destino al incendio forestal en Garaño (León), donde realizarán los trabajos de extinción de forma coordinada con el puesto de mando de Castilla y León hasta el mediodía de este viernes, día 29, momento en que está previsto que sean relevados por otro convoy.