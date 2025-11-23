Por La Rioja exige explicaciones al Gobierno regional por las sanciones de Tráfico a 4 de cada 10 autobuses escolares

Archivo - La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano - POR LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha exigido explicaciones al Gobierno regional por las sanciones de Tráfico a cuatro de cada diez autobuses escolares en la comunidad riojana.

En nota de prensa, la formación regionalista ha denunciado que estos datos revelan "un fallo gravísimo en la supervisión, control y fiscalización del transporte escolar en La Rioja".

La secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano, ha recordado que se controlaron 72 vehículos, de los cuales 29 fueron denunciados, lo que supone más del cuarenta por ciento del total.

Soriano ha considerado "inadmisible e incomprensible que casi la mitad de los vehículos que trasladan a nuestros hijos e hijas a los centros educativos lo hagan sin cumplir la normativa esencial que protege sus vidas y su integridad física".

A su jucio, estos datos "revelan un fallo gravísimo en la supervisión, el control y la fiscalización del transporte escolar en La Rioja, que debería ser objeto de vigilancia continua y estricta, y no únicamente de campañas esporádicas".

La formación regionalista ha resaltado que entre las infracciones detectadas se encuentran la falta de autorización específica para transporte escolar, ausencia de señalización obligatoria, incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso legalmente establecidos, "carencias en materia de seguros y deficiencias en medidas básicas de seguridad imprescindibles para el transporte de menores".

"Necesitamos unas explicaciones inmediatas, rigurosas y transparentes a la ciudadanía. En POR LA RIOJA creemos firmemente en los servicios públicos y creemos que más aún cuando se refieren a menores deben ser supervisados periódicamente para garantizar su calidad, idoneidad y cumplimiento estricto de la normativa", ha aseverado.

Por La Rioja ha exigido que el Gobierno regional del presidente, Gonzalo Capellán, detalle públicamente y de manera urgente qué protocolos de supervisión existen actualmente y con qué frecuencia se aplican, qué medidas se van a adoptar de inmediato para garantizar un servicio seguro e inspeccionado, si se va a abrir expediente de responsabilidad a las empresas implicadas y qué mecanismos preventivos se incorporarán en los próximos contratos públicos de transporte escolar.