Por La Rioja exige "un plan urgente" contra los atropellos en Logroño, con pasos de peatones inteligentes

Archivo - Un paso de peatones inteligente instalado en una localidad española - INNOVASUR - Archivo

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha exigido este miércoles al alcalde de Logroño, Conrado Escobar (PP) que active un plan urgente contra los atropellos en la ciudad y proceda, "de una vez, a la instalación de pasos de cebra iluminados inteligentes".

La formación regionalista denuncia que Logroño "arrastra un problema grave de seguridad peatonal que ya no puede seguir tratándose como una sucesión de accidentes aislados".

Los regionalistas recuerdan que en los últimos meses se ha repetido atropellos en distintos puntos de la ciudad: una madre de 41 años y su hija de 5 fueron trasladadas al Hospital San Pedro tras ser atropelladas en la calle Rosa Chacel; una mujer de 32 años fue hospitalizada tras un atropello en un paso de peatones de Río Lomo; dos personas mayores, de 79 y 75 años, fueron arrolladas en la calle Piqueras; una mujer de 45 años resultó herida tras ser alcanzada por un patinete en un paso de peatones de Duquesa de la Victoria; y un hombre falleció tras ser atropellado en General Urrutia.

"No hablamos de percepción -reitera el portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba- hablamos de hechos". En ese sentido, el portavoz regionalista resalta que Por La Rioja propone: Instalación de pasos de cebra inteligentes en los puntos negros de atropellos y en entornos escolares, sanitarios, deportivos y de alta afluencia peatonal.

Auditoría pública de los pasos de peatones peligrosos, con participación vecinal y datos de Policía Local.

Refuerzo de iluminación, visibilidad y señalización en cruces conflictivos.

Elevación de pasos de peatones donde la velocidad sea el principal factor de riesgo.

Control efectivo de la velocidad en calles de alta siniestralidad.

Medidas específicas frente a patinetes en aceras y pasos peatonales.

La formación regionalista subraya que la situación es especialmente preocupante dado que prácticamente cada semana se reportan en Logroño atropellos que requieren de asistencia hospitalaria.

Gómez Ijalba recuerda que Por La Rioja ya propuso a Escobar, el pasado año, destinar 200.000 euros del Proyecto EDINT "a instalar 50 pasos de cebra con sensores de detección de peatones e iluminación automática en los principales puntos negros de la ciudad".

Señala, en este sentido, que "la propia propuesta estimaba un coste aproximado de 4.000 euros por paso; con horquillas de mercado de entre 2.000 y 4.000 euros, una inversión sostenida en dos ejercicios permitiría haber actuado ya sobre más de un centenar de pasos conflictivos".

"Estos sistemas no son ciencia ficción -describe Gómez Ijalba- consisten en sensores que detectan la presencia del peatón y activan iluminación horizontal y vertical para advertir al conductor antes de que llegue al cruce".

"Cada atropello que se podía haber evitado -advierte el portavoz de POR LA RIOJA- es un fracaso de la política municipal de seguridad vial. Logroño no necesita más excusas ni más estudios eternos, necesita inversión, planificación y actuaciones concretas en los puntos donde los vecinos llevan meses avisando de la peligrosidad de los tránsitos peatonales".

Por La Rioja recuerda que "ciudades comparables en tamaño y población han reducido la siniestralidad con medidas claras: límites reales de 30 km/h, pasos sobreelevados, calmado de tráfico, mejora de visibilidad, eliminación de obstáculos antes de los cruces y prioridad peatonal efectiva".

"Logroño no puede esperar a otro atropello grave para reaccionar. Si hay tecnología asequible, si hay fondos europeos, si hay propuestas encima de la mesa y si los vecinos están alertando de los puntos peligrosos, no actuar ya no es prudencia, es dejación".

PASOS INTELIGENTES.

Así, propone al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, destinar 200.000 euros del millón de euros del Proyecto Edint a la instalación de 50 pasos de cebra con sensores de detección del peatón e iluminación automática.

"Un sistema -detalla el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba- que alerta a los vehículos de la presencia de peatones atravesando los pasos y que podrían ubicarse en los principales puntos negros de atropellos en la ciudad".

Ijalba apunta que la inversión "podría ir completando los diferentes pasos de cebra conflictivos año tras año".

Gómez Ijalba resalta que "estos pasos de cebra de iluminación automática al detectar al peatón tienen un coste aproximado de 4.000 euros y el Proyecto Edint ofrece una oportunidad idónea para reforzar la seguridad en los tránsitos peatonales con un coste cero para la ciudad y para los logroñeses, a través de la Financiación de los Fondos Europeos".

El portavoz regionalista subraya que "si de verdad apostamos por la movilidad sostenible y activa, sin lugar a dudas, el peatón es su máxima representación y debemos garantizar su seguridad y estos pasos de peatones están diseñados con la finalidad de reducir el número de atropellos ofreciendo un mayor margen de maniobra para los conductores, una mayor visibilidad, y una mayor protección para las personas que los cruzan".

Del mismo modo y dado que la iniciativa parte de la Federación Española de Municipios, Por La Rioja plantea que un porcentaje de la partida financiada por el Proyecto Edint "se destine a facilitar la movilidad y el aparcamiento de los vecinos que viajan o visitan Logroño procedentes de otros municipios riojanos con el fin de evitar congestiones en el tráfico en el interior e la ciudad".

El portavoz de la formación regionalista señala la posibilidad de "habilitar aplicaciones inteligentes que informen en las entradas de la ciudad a los visitantes del acceso idóneo y el aparcamiento disponible en función del lugar al que se dirijan, evitando así multiplicar el tráfico rodado y las congestiones".

La formación regionalista recuerda que el Proyecto Edint es una iniciativa destinada a desarrollar infraestructuras urbanas inteligentes basadas en el uso avanzado de datos. La capital riojana recibe más de un millón de euros de una financiación global de 12,96 millones procedentes del Fondo Europeo Next Generation.

El portavoz de Por La Rioja propone por último que "ese dinero que recibe la ciudad se destine a acciones que supongan un beneficio directo a los vecinos de Logroño y que, al mismo tiempo, ofrezca una visión más amable para quienes se acercan a diario a la capital riojana desde otros municipios de la región".