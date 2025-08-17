Archivo - Se espera un alivio térmico - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras la ola de calor que ha puesto a La Rioja en aviso rojo durante la jornada de hoy, domingo, esta comunidad experimentará mañana, lunes, un descenso de las temperaturas

Siguiendo la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, mañana lunes se esperan temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas.

Se esperan mínimas de entre 18 y 19 grados y máximas de 32 en Calahorra; 27 en Haro y 30 en Logroño.

Mientras, hoy domingo, 17 de agosto, a consecuenCia de la previsión de Temperaturas Máximas en el Valle, que podrían alcanzar los 42 grados, se ha declarado en La Rioja el Nivel 1 de PLATERCAR. Calificacion Meteoalerta Nivel Rojo.

La ola de calor que padece España desde el pasado 3 de agosto está dejando temperaturas de récord en muchas zonas del país.

Ahora, la entrada de un aire atlántico iniciará este lunes 18 de agosto el fin de la ola de calor en España, con un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular, según la AEMET.