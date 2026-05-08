La Rioja Festival organiza varias charlas y una masterclass para acercar la música a todos los públicos

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

A pocos días del inicio de la quinta edición de La Rioja Festival, que bajo el lema Crisol, se celebrará desde el jueves 14 hasta el domingo 24 de mayo, la programación musical del Festival se completa con diferentes encuentros y actividades abiertas al público que buscan generar espacios de diálogo, reflexión y divulgación cultural en torno a la música.

Con el objetivo de seguir situando a La Rioja en el mapa cultural internacional y, al mismo tiempo, acercar la música clásica a públicos diversos, La Rioja Festival mantiene desde sus inicios una apuesta decidida por propuestas paralelas que favorecen el intercambio de ideas y el contacto directo entre artistas, especialistas y espectadores.

La primera de estas actividades tendrá lugar el martes 12 de mayo, a las 20,00 horas, en Bodegas Marqués de Vargas. Bajo el título Introducción a la ópera y recorrido por los artistas de esta edición, el crítico musical y cronista operístico del periódico La Rioja, Eduardo Aisa, fundador además de la Asociación Riojana Amigos de la Ópera, conversará con Sara Illana, fundadora y directora técnica de La Rioja Festival.

Durante el encuentro abordarán algunas de las claves del género operístico y presentarán a los principales artistas que forman parte de la programación de esta quinta edición.

El miércoles 20 de mayo, a las 16,00 horas, en el Conservatorio Eliseo Pinedo de Logroño, la compositora hispano-estadounidense Andrea Casarrubios impartirá una masterclass para el alumnado y el público asistente.

Más tarde, a las 20,00 horas, el Círculo Logroñés acogerá el encuentro entre el guitarrista Pablo Sainz-Villegas y la compositora hispano-estadounidense Andrea Casarrubios, compositora en residencia de esta edición de La Rioja Festival y primera compositora española nominada a un Grammy en música clásica.

Ambos conversarán sobre Itinerante, la obra creada por Casarrubios para esta edición del Festival que se estrenará el domingo 24 de mayo en Enciso interpretada por el quinteto texano Agarita junto a la guitarra de Pablo Sainz-Villegas.

Las actividades son de acceso libre hasta completar aforo y requieren inscripción previa, excepto la masterclass en el Conservatorio, a través de la página web oficial del festival https://lariojafestival.es/

Además, este año La Rioja Festival ha programado un ciclo de charlas con Rioja Filarmonía que se desarrollarán una hora antes del inicio de los conciertos de Casalarreina, Enciso y dos del Riojaforum.

CHARLAS PREVIAS A LOS CONCIERTOS CON RIOJA FILARMONÍA

Viernes 15 de mayo, previa actuación de Cuarteto Quiroga en Iglesia Nuestra Señora de la Piedad (Casalarreina).

Sábado 16 de mayo, previa a la actuación 'Noche Española' con Pablo Sainz-Villegas y cuarteto en Riojaforum (Logroño).

Sábado 23 de mayo, previa a la Gala Lírica con Plácido Domingo, Xabier Anduaga, Sabina Puértolas, Lucero Tena y Adda Simfònica con Josep Vicent en Riojaforum (Logroño).

Domingo 24 de mayo, previa a la actuación de Agarita y Pablo Sainz-Villegas en Iglesia Santa María de la Estrella (Enciso).

La Rioja Festival cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección de nuestra Comunidad a través de la música y, además, empresas privadas como Aresol y Marqués de Vargas y numerosas instituciones colaboran en este gran evento musical.

ENCUENTROS DE LA RIOJA FESTIVAL

MARTES 12 DE MAYO

20,00 horas. Bodegas Marqués de Vargas

Inicio de 'Crisol', 5º edición de La Rioja Festival, con la charla Introducción a la ópera y recorrido por los artistas de esta edición con Eduardo Aísa y Sara Illana

Charla abierta al público hasta completar el aforo de 40 personas.

Inscripción en https://lariojafestival.es/formulario-de-inscripcion-charla-...

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

16,30 horas. Conservatorio Eliseo Pinedo (Logroño).

Masterclass para el alumnado y el público asistente de Andrea Casarrubios, compositora en residencia de La Rioja Festival para el alumnado.

20,00 horas. Círculo Logroñés.

Charla con Pablo Sainz-Villegas y Andrea Casarrubios, compositora en residencia de esta edición de La Rioja Festival. Charla abierta al público hasta completar el aforo de 130 personas.

Inscripción en http://lariojafestival.es/formulario-de-inscripcion-charla-p...