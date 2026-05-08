La Rioja fortalece su modelo de atención al TDAH con una jornada multidisciplinar y nuevas líneas de coordinación - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha inaugurado este viernes, día 8, la jornada formativa 'Atención coordinada para una respuesta integral al TDAH', organizada por el grupo de trabajo del Protocolo de Coordinación del TDAH en La Rioja y celebrada en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño.

Un protocolo con el que se fortalece la atención integral y que supone "un ejemplo de coordinación entre niveles y que hoy vamos a analizar con profesionales de educación, de servicios sociales y de salud", ha subrayado Martín.

Martín, acompañada del director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha recordado que "en La Rioja se lleva trabajando más de diez años en este Protocolo de Coordinación del TDAH" y ha subrayado que "las familias que han podido participar en el último programa que se ha adherido a este protocolo, el Mente+, son quienes mejor nos pueden decir si ayuda o no".

En este sentido, ha indicado que "estamos recibiendo gran cantidad de felicitaciones y, sobre todo, las familias nos trasladan que están más tranquilos porque gracias a este programa y a estos protocolos, tanto desde Educación, como desde Servicios Sociales y desde Salud, se están arropando a estos niños que, con diagnóstico o previo al diagnóstico, están siendo ayudados a fortalecer su personalidad y a poder integrarse en la sociedad completamente".

Por su parte, Fabián Martín ha indicado que "lo importante es centrarnos en el alumnado, ya que son el eje y la clave del problema, así como visibilizar y dar a conocer este trastorno del neurodesarrollo, esta neurodivergencia, conocer cómo funciona el cerebro de una persona con TDAH, conocer sus reacciones y ser capaces de proporcionar las medidas de apoyo que se necesitan desde el ámbito educativo".

Esta jornada, ha incidido el director general de Innovación y Ordenación Educativa es "una manera muy interesante de comunicar todas estas acciones que se están desarrollando, visibilizar la colaboración entre Salud, Servicios Sociales y Educación y mostrar que se puede ayudar y mejorar la vida de las personas con TDAH".

La jornada ha reunido a profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social para profundizar en el abordaje multidisciplinar del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), compartir experiencias y reforzar los mecanismos de coordinación entre servicios públicos y entidades sociales.

PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y ACOMPAÑAMIENTO

En este sentido, el Gobierno de La Rioja continúa avanzando en un modelo centrado en la prevención, la detección precoz y el acompañamiento a las familias. La reciente actualización del Protocolo de Coordinación del TDAH en La Rioja incorpora dos nuevas líneas de actuación: la puesta en marcha del Programa Mente+, orientado a menores no diagnosticados y sus familias desde las primeras señales de alerta; y la incorporación de dos médicos de Atención Primaria al grupo de coordinación del TDAH para reforzar la detección, la sensibilización y la atención en población adulta.

"Queremos adelantarnos a las dificultades y acompañar a las familias desde las primeras señales de alerta, mejorando además la sensibilización y la atención en todas las etapas de la vida", ha señalado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

La jornada ha comenzado con una apertura institucional en la también han participado la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, y el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra.

TRES BLOQUES PARA ABORDAR EL TDAH

El encuentro se ha estructurado en tres mesas redondas centradas en distintos aspectos relacionados con el TDAH. El primer bloque ha abordado la validez diagnóstica, las comorbilidades y la repercusión del trastorno en la vida cotidiana, además de presentar el Programa Mente+, iniciativa preventiva dirigida a familias con menores en riesgo de desarrollar TDAH.

El segundo bloque se ha centrado en los tratamientos eficaces, con intervenciones sobre tratamiento farmacológico, abordaje psicológico e intervención psicopedagógica.

Finalmente, la jornada ha dedicado un tercer espacio al trabajo en red entre profesionales y recursos públicos, incluyendo experiencias vinculadas a la atención en adultos, la orientación educativa y el testimonio en primera persona de personas afectadas y familias.

La celebración de esta jornada se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno de La Rioja para reforzar la coordinación interinstitucional en salud mental y mejorar la atención a las personas con TDAH mediante una respuesta integral, multidisciplinar y adaptada a las necesidades de cada etapa vital. Un modelo pionero que es referente por su enfoque preventivo, multidisciplinar y por estar centrado en las familias.