La Rioja se ilumina de rojo por los cristianos perseguidos durante la REDWEEK 2026 - DIÓCESIS LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja participa un año más en la REDWEEK, la campaña internacional promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) para dar visibilidad a la situación de los cristianos perseguidos y discriminados por su fe en distintas partes del mundo.

Del 16 al 22 de noviembre, varios edificios religiosos y espacios emblemáticos de la comunidad se iluminarán de rojo como muestra de solidaridad con estas comunidades.

La iniciativa, que este año cuenta con la colaboración especial de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), reunirá a más de 150 edificios y parroquias de toda España.

Su jornada central será el miércoles 18 de noviembre, conocido como Red Wednesday o Miércoles Rojo. El color rojo simboliza la sangre derramada por los mártires y expresa la comunión con quienes sufren persecución a causa de su fe.

Según los datos difundidos por ACN, 413 millones de cristianos viven en países donde se vulnera gravemente la libertad religiosa, una situación marcada por la violencia, los encarcelamientos, la discriminación y el desplazamiento forzoso de comunidades.

ILUMINACIONES Y CELEBRACIONES EN LA RIOJA

En Logroño, la Concatedral de Santa María de la Redonda iluminará su fachada de rojo del 16 al 22 de noviembre, a partir de las 18 horas. Además, este lunes 16 de noviembre se celebrará el rezo del rosario a las 19,30 horas, seguido de la Eucaristía a las 20 horas.

También se sumarán a la campaña varios espacios emblemáticos de la capital riojana: el reloj del Ayuntamiento, la Fuente Murrieta, el Cubo del Revellín y el Puente de Piedra. Estos lugares se iluminarán los días 16, 17, 19 y 20 de noviembre, a las 18 horas.

En Navarrete, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción participará con la iluminación del templo y una jornada de oración el miércoles 18 de noviembre. A partir de las 18,30 horas tendrán lugar la exposición del Santísimo Sacramento, el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia, el rosario y la celebración de la Eucaristía.

UNA SEMANA PARA RECORDAR A LA IGLESIA PERSEGUIDA.

Más allá de las iluminaciones, REDWEEK se articula en torno a tres ejes: información, oración y sensibilización.

Con esta campaña, Ayuda a la Iglesia Necesitada pretende acercar a la sociedad la realidad de millones de personas que ven vulnerado su derecho fundamental a la libertad religiosa.

La fundación invita a parroquias, comunidades religiosas, centros educativos, instituciones y ciudadanos a participar mediante celebraciones, encuentros de oración y otras iniciativas de concienciación.

La campaña busca que la situación de los cristianos perseguidos no quede en el olvido y que sus testimonios de fe, valentía y perdón sean conocidos por la sociedad. Toda la información sobre la iniciativa puede consultarse en www.redweek.es.