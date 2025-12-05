La Rioja invita a descubrir este puente de diciembre el Parque Natural de la Sierra de Cebollera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este puente de diciembre en tres actividades interpretativas organizadas dentro de su programa 'Pasea La Rioja' que invitan a descubrir el Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

Así, el sábado, 6 de diciembre, comenzará la programación del puente con 'Agua, madera y vida que nos protege', un paseo interpretativo por el pinar y la dehesa de Sierra de Cebollera, en torno a la Ermita de Lomos de Orios.

Guiados por un mapa del Santero, los participantes descubrirán cómo ha evolucionado este paisaje desde la época de la trashumancia, conocerán los valores que motivaron su declaración como Parque Natural, y comprenderán la importancia de su gestión sostenible.

El domingo, 7 de diciembre, será el turno del paseo 'La sierra con mirada de mujer' en San Andrés de Cameros. La actividad propone un recorrido por la aldea, donde los objetos rescatados del Museo Etnográfico de San Andrés se convertirán en hilo conductor de un viaje por la memoria de su paisaje. El paseo discurrirá por sus calles, edificios y rincones más representativos, y concluirá con una visita al Museo Etnográfico de San Andrés.

Por su parte, el lunes, 8 de diciembre, finalizará la programación con 'Ra, camino de agua'. Un paseo interpretativo por la orilla del rio Ra, en el que se descubrirá toda la riqueza que ofrece este rio, de dónde vienen sus aguas, quienes viven en él* hasta llegar a uno de los lugares más emblemáticos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, las 'Cascadas de Puente Ra'.

Todas estas actividades se enmarcan en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja), y tienen por objetivo acercar a la ciudadanía a los espacios naturales más emblemáticos de la región. Las actividades de 'Pasea La Rioja' son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible su página web https://pasea.larioja.org/.