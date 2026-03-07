La Rioja mantiene activo el Plan INUNCAR en fase de emergencia ante el episodio de lluvias y el aumento de caudales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), organismo competente, mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones de La Rioja (INUNCAR) en Fase de Emergencia, Situación 0, ante el episodio de lluvias persistentes y el aumento progresivo de los caudales de varios ríos que desde el pasado 5 de marzo afecta a distintos puntos de la comunidad.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) continúa realizando el seguimiento permanente de la situación y coordinando la intervención de los distintos servicios de emergencias ante las incidencias registradas a lo largo de las últimas horas, derivadas principalmente de la lluvia continuada y del elevado grado de saturación del terreno.

Durante la jornada de ayer se registraron acumulados de precipitación especialmente relevantes en la Ibérica y en el valle del Cidacos. Entre los datos más destacados figuran los 63,0 litros por metro cuadrado en Moncalvillo, 56,7 l/m2 en Anguiano, 55,1 l/m2 en Yerga y 49,8 l/m2 en Cervera, lo que refleja un episodio de lluvia continuada y de notable intensidad en áreas de montaña.

También se registraron cantidades destacadas en Aguilar (43,2 l/m2), Villoslada de Cameros (39,7 l/m2), Ezcaray (34,9 l/m2) y Ocón (33,4 l/m2), mientras que en el valle del Ebro las precipitaciones fueron más moderadas, con 9,3 l/m2 en Logroño y 5,7 l/m2 en Haro.

Durante la jornada de hoy las precipitaciones han continuado, con acumulados significativos en la zona de la Ibérica y el valle del Najerilla, entre ellos 16,3 l/m2 en Urbaña, 14,9 l/m2 en Nájera, 14,6 l/m2 en Moncalvillo, 14,1 l/m2 en Anguiano y 13,7 l/m2 en Ezcaray y Logroño.

VIGILANCIA DE LOS CAUCES.

En relación con la evolución de los ríos, varios cauces han registrado incrementos en sus niveles durante las últimas horas. El río Leza, a su paso por Leza de Río Leza, superó el nivel amarillo a las 18 horas del día 6 con una altura de 1,01 metros y alcanzó su máximo a las 1,30 horas de la madrugada de hoy con 1,23 metros.

Por su parte, el río Iregua también superó el nivel amarillo en Villamediana de Iregua a las 7 horas de esta mañana con una altura de 1,31 metros. En el caso del río Alhama, el nivel naranja se superó a las 6 horas en Cintruénigo con 1,51 metros, alcanzando su máximo a las 8,30 con 1,66 metros.

En conjunto, los valores reflejan una subida contenida pero sostenida, por lo que estos cauces permanecen bajo vigilancia ante posibles incrementos en las próximas horas.

INCIDENCIAS REGISTRADAS

Entre las incidencias atendidas por el CECOP figuran diversos desprendimientos de piedras y rocas en carreteras de la red autonómica, especialmente en zonas de montaña como Soto en Cameros, Mansilla de la Sierra, Préjano, Enciso o Robres del Castillo, donde han intervenido los servicios de conservación para garantizar la seguridad vial.

Asimismo, se han registrado inundaciones puntuales en la carretera LR-325 a la altura de Santo Domingo de la Calzada, así como balsas de agua en Logroño, en la calle Tejeras, y en Villar de Torre, donde la acumulación de agua ha dificultado la circulación.

El episodio también ha provocado daños por agua en una vivienda en Albelda de Iregua y el desbordamiento puntual de un cauce en Canillas de Río Tuerto.

En Alcanadre, el río Madre presenta una crecida significativa y discurre aproximadamente a un metro por debajo del puente de las vías del tren, lo que ha provocado la inundación de campos agrícolas cercanos al cauce. En Ezcaray se ha observado igualmente un aumento notable del caudal del río Zambullón.

Entre otras actuaciones realizadas figuran incidencias de tráfico por salidas de vía en la N-232, en los términos municipales de Agoncillo y Calahorra, un patinazo de un vehículo en Quel debido a una balsa de agua, desprendimientos en casas-cueva de Alfaro, la caída de una pared en Calahorra y el rescate de un vehículo atrapado en Autol, en el paseo del Cidacos.

SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LA SITUACIÓN.

Los servicios de emergencias y Protección Civil, junto con Guardia Civil, Policías Locales, Bomberos del CEIS Rioja, Bomberos de Logroño, servicios de mantenimiento de carreteras y los ayuntamientos afectados, mantienen activado el dispositivo de vigilancia en los puntos más sensibles y continúan trabajando en la retirada de obstáculos y en el control de zonas inundables.

La evolución de los caudales se seguirá monitorizando en las próximas horas, a la espera de la actualización de los aforos.