La Rioja moviliza el 88% del presupuesto de las obras de reurbanización de Valdemadera

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y al alcalde de Valdemadera, Ildefonso Fernández, ha visitado esta localidad tras la finalización de las obras de mejora de las calles Fuente e Iglesia y su entorno.

Han sido promovidas por el Ayuntamiento de Valdemadera y cofinanciadas por el Ejecutivo riojano, con aportación de los fondos europeos, y cuyo presupuesto ha ascendido a un total de 256.238,77 euros.

"El Gobierno de La Rioja ha movilizado una partida de 226.506,24 euros, que corresponde al 88,4% del presupuesto de ejecución, de la que el 25% pertenece a fondos europeos. Es una muestra más de que nos importan todos y cada uno de los municipios de La Rioja, independientemente de su tamaño y ubicación".

"Esto refleja nuestro firme compromiso con la mejora de los servicios públicos en el medio rural y con la lucha contra la despoblación en la que estamos volcados desde el inicio de la legislatura", ha señalado el consejero.

Asimismo, ha afirmado que "se trata de una ambiciosa actuación que servirá para incrementar la calidad de los servicios, contribuir al bienestar de los vecinos y para fijar población en el municipio".

PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS LOCALES Y CONSEJERÍA

Por un lado, el proyecto ha obtenido una subvención de 168.706,24 euros correspondiente al Plan de Obras y Servicios Locales que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación. Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente ha invertido un total de 57.800 euros a través de las subvenciones la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de suministro de agua en pequeños y medianos municipios, que cuentan con financiación de los fondos europeos PRTR.

La actuación ha comprendido, en primer lugar, la renovación de la red de abastecimiento de agua para solucionar las filtraciones que generaban problemas de suministro en el municipio. De este modo, se ha incrementado la garantía de provisión de agua en un porcentaje claramente superior al 10%. La nueva red dispone de una longitud total de 305,52 metros. Además, se ha instalado una nueva acometida de la fuente de la Iglesia para evitar pérdidas de agua.

Asimismo, se ha renovado la red de saneamiento de agua, con un colector de 406,75 metros de largo, solventando definitivamente las fugas que se producían por las roturas y asentamientos detectados en las antiguas instalaciones.

Para favorecer la recogida de aguas pluviales en las calles perpendiculares a la calle La Fuente, se ha prolongado parcialmente la acequia de canalización de agua de riego existente en la calle Real, la única con la que cuenta el municipio.

También se han soterrado los servicios de electricidad, teléfono y de alumbrado público que hasta esta actuación discurrían grapados o mediante palomillas a las fachadas de piedra de los edificios. De este modo, con la eliminación del cableado visible, se ha mejorado claramente la imagen de las calles dando un aspecto más armónico e integrado con el entorno.

Con el objetivo de evitar caídas de vecinos, se ha extendido una nueva pavimentación en sustitución del firme anterior, que contaba con numerosos parches como resultado de actuaciones anteriores, así como blandones y hundimientos parciales. En este sentido, se ha actuado en una superficie total de 1.002,81 metros cuadrados.

REORDENACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Por último, la intervención ha previsto la reordenación del espacio creando zonas diferenciadas de estancia peatonal, de tráfico rodado controlado a baja velocidad, para lo que se han instalado bolardos, y de acceso a las viviendas, entre otras mejoras. En todo momento, se ha primado la accesibilidad de los peatones y de la entrada a las viviendas.

La calle Iglesia, eje longitudinal del municipio situada en la parte alta del mismo, conecta la Plaza y el frontón con una de las antiguas entradas al pueblo. Por su parte, la calle Fuente, que es transversal y principalmente peatonal, conecta la calle La Iglesia (parte superior) con la calle Real (parte inferior), por lo que cuenta con una importante pendiente en todo el trazado.