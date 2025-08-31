La Rioja Oriental presenta el "Ticket Rural": una nueva fórmula de emprendimiento en el medio rural

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Oriental (ADR La Rioja Oriental) organiza este próximo jueves, 11 de septiembre, de 9,30 a 12,30 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo una jornada divulgativa para dar a conocer el "Ticket Rural", una innovadora herramienta de apoyo al emprendimiento en el medio rural.

El encuentro servirá para explicar a futuros promotores y emprendedores de Rioja Oriental las características de este nuevo instrumento dentro del periodo Leader 2023-2027, con el objetivo de acercar oportunidades de desarrollo económico y social al territorio.

La jornada contará con la participación de representantes de las Ayudas LEADER y de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER); representantes de la Dirección General de Desarrollo Rural y de la Federación de Empresas de La Rioja (FER); y representantes de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).

Se plantearán casos prácticos y de éxito, como el Proyecto Hebra's, especializado en cestería artesanal; y el Proyecto Delallama Editorial, iniciativa cultural con sello rural.

La organización quiere agradecer especialmente la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresas de La Rioja (FER), la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), así como de los responsables de los proyectos de éxito.