Por La Rioja pide responsabilidades penales y políticas por la "dejadez" de Cultura en el cuidado del patrimonio

El portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba, ha pedido hoy responsabilidades penales y políticas por la "dejadez" de la Consejería de Cultura y su incumplimiento de la Ley de Patrimonio, destacando que "la conservación del patrimonio no es algo opcional".

Gómez Ijalba ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que Por La Rioja está preparando un informe, para enviarlo a la Fiscalía, sobre los derrumbes de la Muralla de San Vicente y la Torre de la Iglesia de Vigera, así como en los barrios de bodegas de Murillo, Alberite y Entrena.

El regionalista ha pedido, además de responsabilidades penales para el consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, su cese o dimisión por incumplimiento de la Ley regional de Patrimonio.

"El Gobierno de La Rioja ha decidido abandonar a su suerte el patrimonio histórico y turístico así como todos aquellos elementos de interés de nuestra comunidad", ha lamentado Gómez Ijalba.

Así, ha relatado: "Nos quieren vender cada derrumbe como un hecho aislado, como una situación que se ha dado por las tormentas, por la mala suerte; pero había avisos".

Por ello, "el problema no es únicamente que se está cayendo el patrimonio riojano, el verdadero escándalo es que el gobierno de La Rioja sabía que esto podía pasar".

Gómez Ijalba ha considerado, por todo ello, que la Ley de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico no se está cumpliendo y el Gobierno de La Rioja no está cumpliendo "con el deber de conservación".

Tampoco con el deber de protección de los elementos patrimoniales e históricos. No se está "tutelando", ha dicho, el patrimonio "y no se está llevando a cabo ningún tipo de intervención previa".

Son cosas que ha considerado "verdaderamente graves y negligentes" y de las que "derivan las responsabilidades políticas y penales" que pide Por La Rioja.