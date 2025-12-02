La Rioja pierde 53 autónomos en noviembre, la tercera mayor caída, según ATA

LOGROÑO/ MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha sido la tercera comunidad autónoma que más autónomos ha perdido en noviembre, un total de 53, lo que supone un descenso del 0,2 por ciento respecto al mes anterior.

Con ello, hay en la comunidad 41.257 trabajadores por cuenta propia, según datos de la organización de autónomos ATA.

Esta caída solo está por detrás de las experimentadas en Baleares, donde se ha perdido en un mes 3.479 (-3,3%) y Castilla y León, donde hay 117 menos (-0,1%).

También perdieron autónomos Cantabria (-17), Asturias (-15), Galicia (-13) y Aragón (-2).

En el conjunto de España, la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia aumentó en noviembre en 2.045 cotizantes.

Pese a este incremento, ATA ha advertido de que el comercio perdió 74 autónomos cada día del mes pasado, en total 2.222 menos respecto a octubre y 13.000 menos en el último año.

También ha alertado de que otros sectores, como la agricultura, la industria y el transporte están destruyendo autónomos.

Por otra parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha indicado que el descenso global de la afiliación media a la Seguridad Social en más de 14.000 personas durante el mes de noviembre pone de manifiesto que el empleo se crea en las grandes empresas, en las medianas, incluso en las pequeñas de mayor tamañ, pero no en las empresas de 1 a 3 trabajadores, que ya encadenan dos años destruyendo ocupación.

"La gran cantidad de cargas administrativas, nuevas normas y zancadillas hacen imposible a los pequeños autónomos mantener el empleo; no sólo mantenerlo, incluso crearlo es imposible como consecuencia de la asfixia tributaria y, sobre todo, del aumento de los costes laborales, lo que está llevando a muchas pequeñas empresas a tener que destruir los empleos", ha denunciado.

En su opinión, España necesita hacer una reforma completa si quiere que los autónomos no sólo mantengan su actividad, sino también el empleo y la creación del mismo.