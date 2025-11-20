La Rioja pone en marcha el dispositivo de vialidad invernal que cuenta con más de 100 profesionales y 21 quitanieves

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha puesto hoy, día 20, en marcha el nuevo dispositivo de vialidad invernal que cuenta con una plantilla de más de 100 profesionales y una flota de 21 vehículos fijos, además de varios colaboradores en caso de necesidad, y cuyo objetivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

Para responder a las incidencias en todo el territorio, se dispone de 11 camiones quitanieves con esparcidor de fundente, de los que 5 operarán en La Rioja Alta, 4 en La Rioja Centro y 2 en La Rioja Baja. Además, se van a desplegar un total de 10 tractores quitanieves con esparcidor de fundente, de los que 5 funcionarán en La Rioja Baja, 2 en La Rioja Centro y 3 en La Rioja Alta.

Asimismo, para el acopio de material fundente, la Dirección General de Infraestructuras dispone de un total de 9 silos de sal distribuidos por toda la región (5 en Rioja Alta, 3 en Rioja Baja, y 1 en Rioja Centro, además del material acopiado en el Parque de Servicios del Gobierno de La Rioja, ubicado en Logroño) para asegurar la eficacia del suministro a todos los equipos móviles en función de las necesidades.

En este sentido, se prevé esparcir unas 1.700 toneladas de sal en los próximos meses para evitar la formación de placas de hielo y la acumulación de nieve en la calzada. Los criterios de actuación establecen como prioritarios los itinerarios de largo recorrido que conectan núcleos de población, las conexiones de municipios con los corredores correspondientes y la limpieza de puertos. Los profesionales que van a trabajar en el dispositivo de vialidad invernal pertenecen a la Dirección General de Infraestructuras, al Centro de Coordinación

Operativa SOS Rioja y a las dos concesionarias del servicio de conservación de carreteras en La Rioja Alta y Baja.

5 EQUIPOS EN RIOJA ALTA, Y 3 EN RIOJA BAJA Y OTRAS ZONAS

Durante el día de hoy, un total de 8 equipos han trabajado en el tratamiento de nieve y hielo en la calzada. De los ocho equipos, 5 han operado en diferentes carreteras de La Rioja Alta, mientras que los otros 3 han recorrido las carreteras riojabajeñas, así como la zona del Camero Viejo y los valles de Ocón y el Jubera. La situación ha sido de absoluta normalidad a lo largo de la mañana.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo. Los puertos de montaña de la red secundaria se encuentran abiertos al tráfico, a excepción del Alto de Vallaroso, entre Navalsaz y la LR-283.