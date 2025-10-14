La Rioja prepara alegaciones al Plan Estatal Energético 2025-2030 al ver el primer borrador "insuficiente y limitante"

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz, Alfonso Domínguez- GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

Piden que sea "más flexible y que asegure la fortaleza, resiliencia y garantía del suministro a familias, empresas y autónomos"

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ve "insuficiente y limitante" el borrador de la planificación estatal energética 2025-2030 y ya está preparando alegaciones para "manifestar nuestra oposición rotunda al contenido del Plan" que solo contempla una actuación en la subestación de Haro. "Es claramente insuficiente para el crecimiento económico de la región en los próximos años".

Así de contundente se ha mostrado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, al conocer las primeras líneas de este plan elaborado entre Red Eléctrica Española y el Ministerio de Transición Energética.

Como abunda el también consejero de Hacienda, este plan es "fundamental y determinante" para "garantizar la prosperidad de La Rioja, cohesión territorial y la creación de empleo en nuestra región" y por ello deben estar vigilantes en su contenido.

Es una planificación energética que engloba a todo el territorio nacional, enfocado en obras y ampliaciones de la potencia eléctrica pero que, para las necesidades de La Rioja, "no vale".

Alfonso Domínguez ha recordado que, en el pasado mes de septiembre, la consejera de Economía del Gobierno riojano, Belinda León, ya mantuvo alguna reunión con responsables ministeriales para avanzar en las peticiones del Gobierno riojano en esta nueva planificación.

ALEGACIONES

Tras analizar el primer borrador "presentaremos alegaciones con elementos concretos", entre ellos, destaca Domínguez:

- Que se refuerce el mallado de Logroño y Quel.

- Que se instalen nuestros transformadores en Haro, Logroño, El Sequero y Quel.

Todo para incrementar "nuestra capacidad de atender a las demandas de potencia eléctrica que se podrán producir en el futuro en el sector industrial y que se permita llegar mejor a zonas rurales y evitar el 'Cero energético'".

En definitiva solicitarán un plan que "asegure la fortaleza, resiliencia y garantía del suministro tanto a familias, empresas como a autónomos".

También piden una planificación más "ágil y flexible" porque en cinco años vista "no se puede adaptar a las necesidades de las ccaa"

Por tanto, desde La Rioja exigirán "más flexibilidad para adaptarnos a las situaciones de demanda energética y más resiliencia para esta planificación de los años 2025 a 2030".