La Rioja promociona sus principales atractivos turísticos en la feria Expovacaciones en Bilbao - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja participa desde este viernes y hasta el próximo domingo en la feria Expovacaciones en Bilbao, donde presenta su única y especial oferta turística dentro de un estand propio en el Bilbao Exhibition Centre.

El espacio con el que acude La Rioja a Expovacaciones es una adaptación inicial de cincuenta metros cuadrados del estrenado en la pasada edición de Fitur 2026. Este se presenta como un espacio de vida compartida formado por diferentes espacios y elementos habituales de los pueblos riojanos.

Cuenta con un mostrador atendido por personal de la Oficina de Turismo del Gobierno de La Rioja y donde se ofrece información detallada, tanto en soporte digital como en papel, de los recursos turísticos de la comunidad a profesionales y público general interesados.

El área de promoción riojana proporciona también la posibilidad de utilizar una cabina telefónica en la que, a través de diferentes locuciones, se invita a los visitantes a descubrir los recursos turísticos del territorio.

Además posee una bodega planteada como un entorno inmersivo que invita a los visitantes a fotografiarse entre un mar de barricas. Asimismo, el espacio se completa con una zona en la que se desarrollan encuentros y reuniones profesionales, así como una gran pantalla desde la que se proyecta de manera continua material audiovisual de promoción turística y territorial.

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL Y PROFESIONAL

El estand de La Rioja en Expovacaciones incorpora en esta edición una propuesta de artesanía en directo de la mano de la industria alpargatera. Concretamente se muestra al público el proceso tradicional de la elaboración de la alpargata con cosido artesanal, uno de los elementos más representativos de la identidad riojana. Esta acción promocional pone en valor el patrimonio artesanal de La Rioja y genera una experiencia participativa ya que el público puede interactuar con la artesana y conocer la evolución de este producto desde sus orígenes hasta la actualidad.

Respecto a las actividades, también se cuenta con la presencia de un guía del parque de paleoaventura del Barranco Perdido que recorre el recinto ferial interactuando con el público de una forma didáctica y amena. Por último, este explorador está acompañado en distintos momentos de la feria por marionetas procedentes de los espectáculos del parque que animarán a una visita a este recurso turístico riojano.