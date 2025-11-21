Por La Rioja propone destinar 200.000 euros del Proyecto Edint a la instalación de 50 pasos de cebra automática

POR LA RIOJA propone a Escobar destinar 200.000 euros del Proyecto Edint a la instalación de 50 pasos de cebra con sensores de detección de peatones e iluminación automática - POR LA RIOJA

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' propone al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, destinar 200.000 euros del millón de euros del Proyecto Edint a la instalación de 50 pasos de cebra con sensores de detección del peatón e iluminación automática.

"Un sistema -detalla el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba- que alerta a los vehículos de la presencia de peatones atravesando los pasos y que podrían ubicarse en los principales puntos negros de atropellos en la ciudad". Ijalba apunta que la inversión "podría ir completando los diferentes pasos de cebra conflictivos año tras año".

Gómez Ijalba resalta que "estos pasos de cebra de iluminación automática al detectar al peatón tienen un coste aproximado de 4.000 euros y el Proyecto Edint ofrece una oportunidad idónea para reforzar la seguridad en los tránsitos peatonales con un coste cero para la ciudad y para los logroñeses, a través de la Financiación de los Fondos Europeos".

El portavoz regionalista subraya que "si de verdad apostamos por la movilidad sostenible y activa, sin lugar a dudas, el peatón es su máxima representación y debemos garantizar su seguridad y estos pasos de peatones están diseñados con la finalidad de reducir el número de atropellos ofreciendo un mayor margen de maniobra para los conductores, una mayor visibilidad, y una mayor protección para las personas que los cruzan".

Del mismo modo y dado que la iniciativa parte de la Federación Española de Municipios, 'Por La Rioja' plantea que un porcentaje de la partida financiada por el Proyecto Edint "se destine a facilitar la movilidad y el aparcamiento de los vecinos que viajan o visitan Logroño procedentes de otros municipios riojanos con el fin de evitar congestiones en el tráfico en el interior e la ciudad".

El portavoz de la formación regionalista señala la posibilidad de "habilitar aplicaciones inteligentes que informen en las entradas de la ciudad a los visitantes del acceso idóneo y el aparcamiento disponible en función del lugar al que se dirijan, evitando así multiplicar el tráfico rodado y las congestiones".

La formación regionalista recuerda que el Proyecto Edint es una iniciativa destinada a desarrollar infraestructuras urbanas inteligentes basadas en el uso avanzado de datos. La capital riojana recibe más de un millón de euros de una financiación global de 12,96 millones procedentes del Fondo Europeo Next Generation.

El portavoz de 'Por La Rioja' propone que "ese dinero que recibe la ciudad se destine a acciones que supongan un beneficio directo a los vecinos de Logroño y que, al mismo tiempo, ofrezca una visión más amable para quienes se acercan a diario a la capital riojana desde otros municipios de la región".