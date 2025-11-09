Por La Rioja propone un Régimen Especial urbanístico en Casco Antiguo que deje fuera de ordenación los pisos turísticos

POR LA RIOJA propone un Régimen Especial urbanístico en el Casco Antiguo de Logroño que deje fuera de ordenación los pisos turísticos - POR LA RIOJA

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja propone establecer un Régimen Especial para el Casco Antiguo de Logroño que deje fuera de ordenación los pisos turísticos; estableciendo además que estas actividades desaparezcan de la zona histórica de la ciudad en el plazo de dos años y pasen a formar parte de la oferta de residencial, bien en alquiler o en propiedad.

La formación regionalista, que recuerda que ya ha ofrecido oficialmente su colaboración al alcalde de Logroño, Conrado Escobar en materia de urbanismo, subraya que el objetivo de su propuesta "es revitalizar el Casco Antiguo de Logroño con 'vida real', con comercio, tiendas de alimentación y vivienda residencial, que se complemente con la oferta turística, histórica y cultural que el barrio ofrece".

El portavoz de los regionalistas, Miguel Gómez Ijalba, resalta que "el Casco Antiguo de Logroño lo que necesita es vida real de barrio, con vecinos reales, que disfruten de servicios y dotaciones y calidad de vida como en otras zonas de la ciudad y que no se vean abocado a residir en un parque temático".

Recuerda que a lo largo de los últimos años 700 vecinos han abandonado el Casco Antiguo. "Escobar -y ya antes el Gobierno socialista con la connivencia de Podemos y Partido Riojano- está convirtiendo el Casco Antiguo de Logroño en un espacio de cartón piedra, sin mantenimiento, sin servicios ni dotaciones para los vecinos, sin calidad de vida, un lugar que no tiene vida a lo largo de todo el día no es un barrio, sino un escenario".

Gómez Ijalba achaca "a la dejadez, la falta de interés, e incapacidad de los cincos grupos municipales que forman la Corporación logroñesa la situación de escenario turístico en que se encuentra el Casco Antiguo de Logroño".

"Falta ambición y compromiso -critica- y faltan ideas y una estrategia definida de actuación".

Miguel Gómez Ijalba señala que "mientras con cada nueve decisión política se expulsa a nuevos vecinos por la falta servicios -las tiendas desaparecen- y dotaciones y vivienda para la 'vida real' a lo largo de todo el día, el Casco Antiguo se convierte en una mayor zona de concentración de despedida, turismo de borrachera, ocio nocturno descontrolado, suciedad y ruido".

El portavoz propone actuar en el Casco Antiguo "desde una perspectiva de revitalización del barrio, con el objetivo de que tengo vida a lo largo de todo el día. Hablamos de regenerar el comercio, las tiendas de alimentación y la vivienda. Ha quedado claro que sólo con edificios oficiales y hostelería la vida real desaparece de la zona histórica de la ciudad".

Considera necesario complementar eL Régimen Especial Urbanístico propuesto con un refuerzo de servicios, en todo el barrio, tales como Limpieza y recogida de residuos acorde con el incremento de personas que lo visitan. "En la actualidad parece que los servicios solo se piensan para las zonas de concentración hostelera y para dar servicio a esta, que, si bien no está mal, hay que pensar también en los vecinos", detalla Gómez Ijalba.

Apunta que el "hecho de que en 12 años la iniciativa privada ha conseguido 1.000 licencias para pisos turísticos en la ciudad mientras que el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja han sido incapaces de crear ni una sola Vivienda Protegida, demuestra el nulo interés de los alcaldes y alcaldesa de Logroño y presidentes y presidenta de La Rioja por revitalizar el Casco Antiguo".

Calcula que solo con modificaciones puntuales de normas urbanísticas podría haberse favorecido la implantación de más de 200 viviendas de protección oficial, sin entrar en las nuevas promociones que podrían llevarse a cabo en los solares residenciales existentes. "Esta propuesta -señala Gómez Ijalba- la hemos traslado oficialmente, ampliada al conjunto de la ciudad, al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, sin obtener respuesta por el momento".

La formación regionalista destaca qué para trabajar por el Casco Antiguo, "además de capacidad y ganas, que parecen no existir en los actuales grupos municipales, es necesario tener una idea clara de ciudad y hacia donde se quiere dirigir. Unos apuestan por un Casco Antiguo de cartón piedra para el ocio, la fiesta y la borrachera y Por La Rioja apuesta por un barrio con vida real, vecinos, servicios y oferta histórica y cultural que se sume a la oferta gastronómica de calidad".