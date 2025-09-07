'Por La Rioja' reclama a Escobar el cese de Miguel Sainz porque "afecta a la credibilidad del Ayuntamiento"

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' exige al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el cese inmediato del concejal de Festejos, Miguel Sainz, porque "afecta a la credibilidad del Ayuntamiento". La secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano, ha asegurado que "Sainz no puede continuar ni un día más en el Ayuntamiento de Logroño".

Soriano apunta que la continuidad de Miguel Sainz en el equipo de Gobierno "afecta gravemente a la credibilidad, la gestión y a la acción política del equipo de Gobierno del Partido Popular". Del mismo modo, la secretaria general de 'Por La Rioja' reclama a Escobar "que no se esconda" y aclare cuál es su relación con uno de los promotores de la empresa BOAL y antiguo líder de la asociación neonazi 'Nueva Época'.

La formación regionalista considera que la retirada de BOAL de la licitación para la gestión de la Terraza de San Mateo siendo la única empresa presentada, "demuestra la existencia de irregularidades en la tramitación de la adjudicación".

Soriano recuerda que conocer el contenido de la propuesta de una empresa que se presenta a un concurso público, por parte de una concejal, "es una muy grave irregularidad que pudiera constituir delito. Es una situación que ha sucedido con la Terraza de San Mateo cuando el concejal de Festejos, Miguel Sainz ya conocía, antes de reunirse la Mesa de Contratación y abrirse la plica el contenido de la propuesta".

'Por La Rioja' recuerda que Miguel Sainz "ya fue apartado de la Concejalía de Deportes al atribuírsele la gestión de varios contratos irregulares".