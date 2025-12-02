La Rioja reclama más concreción y seguridad jurídica sobre el papel de las regiones en la próxima Política de Cohesión

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha reaccionado a los recientes avances en las negociaciones del futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) y ha reclamado a la Comisión Europea más concreción y garantías sobre el papel que tendrán las regiones en la futura política de cohesión.

Así lo ha planteado hoy, día 2, el director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, en la reunión de la Comisión COTER del Comité Europeo de las Regiones (CdR) que se celebra hoy en Bruselas, en la que se han debatido los trabajos del CdR sobre el próximo MFP 2028-2024.

En concreto, Jesús Ángel Garrido ha respondido a la carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del pasado 9 de noviembre, en la que, ante las críticas de regiones, del Parlamento Europeo y de otras entidades europeas a su propuesta inicial del 16 de julio, el Ejecutivo comunitario propone aumentar el papel de las regiones en el diseño de los futuros planes de colaboración nacional y regional.

El director general de Fondos y Relaciones con la UE ha recordado la oposición de La Rioja a la propuesta inicial de la Comisión Europea, en especial a "la ausencia de mención a las diferentes categorías regionales" y a "la participación de las regiones en el diseño de los Planes de Colaboración Nacional y Regional, en especial en los posibles capítulos regionales ya que no tenemos ninguna seguridad de su existencia".

Aunque se valoran las modificaciones planteadas por la Comisión Europea en los últimos días, como la recuperación del principio de partenariado, "ofreciendo a las autoridades regionales interactuar directamente con la Comisión cuando haya capítulos regionales" o "la red de seguridad del 25% de los fondos para las regiones en transición y menos desarrolladas", Jesús Ángel Garrido ha solicitado "más claridad sobre estas modificaciones y más garantías de que se cumplirán". Así, ha pedido "aclarar por qué los cambios no han llegado con una propuesta legislativa", lo que ofrecería más seguridad jurídica sobre estas modificaciones.

En relación a las categorías de regiones, La Rioja pide concretar "si va a haber sólo dos categorías regionales o va a haber cohesión para todas las regiones", además de ofrecer más información sobre si será la Comisión "quien establezca los criterios de definición de las categorías regionales y de distribución de fondos entre categorías" o los dejará en manos de los Estados miembros.

DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES DE COHESIÓN

Por lo que respecta a la participación de las regiones en los planes de colaboración nacional y regional, el director general ha trasladado "la inquietud" del Gobierno de La Rioja sobre cómo van a participar las regiones en la definición de las prioridades de cohesión, pidiendo a la Comisión que aclare si esta solo sucederá "cuando los planes de colaboración tengan capítulos regionales" y por qué deja esta decisión en manos de los Estados miembros.

Una serie de cuestiones sobre las que el Gobierno de La Rioja demanda "más concreción y garantías", y en torno a las que propone actuar al Comité Europeo de las Regiones. "Es necesario que el CdR reaccione oficialmente a los cambios propuestos, igual que lo están haciendo otros grupos regionales", ha aseverado Jesús Ángel Garrido, planteando para ello el envío de una carta de los presidentes del CdR o "una de Declaración de los grupos políticos en el próximo pleno".