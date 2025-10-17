LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja recuerda al PSOE "que cuando gobernaba Logroño la ciudad estaba igual de sucia que ahora con Escobar en la Alcaldía". La formación regionalista lamenta "la desfachatez" del concejal socialista, Killian Cruz, miembro del anterior equipo de Gobierno, "que se despreocupó absolutamente de la imagen de la capital riojana y ahora acusa al PP".

El partido asegura -en una nota de prensa- que las palabras de Cruz "demuestran que los partidos nacionales siempre están a otros intereses que no son los de los riojanos, Viven mejor acusándose uno al otro que resolviendo el problema".

La formación regionalista apunta que la situación es real, "la ciudad está sucia", pero recuerdan a Cruz que "cuando el PSOE gobernaba Logroño, estaba igual de sucia que ahora con Conrado Escobar al frente de la Alcaldía Logroñesa".

Lamentan desde Por La Rioja "que Cruz y el grupo municipal socialista tan sólo trabajen por sus propios intereses políticos, sin autocrítica, sin mirar atrás y consultar las actas del Pleno en el que el propio Killian Cruz defendía que Logroño estaba limpia y en perfecto estado mientras las denuncias ciudadanas y la exigencia del resto de los grupos municipales alertaban del deterioro de la limpieza en Logroño".

"Lo curioso es que, el alcalde Conrado Escobar, quien hoy mantiene Logroño en las calles y plazas sucias y con un lamentable estado de salubridad, era la pasada Legislatura quien denunciaba en rueda de prensa y en un Pleno sí y en otro también, que Logroño estaba sucia y responsabilizaba al PSOE en el que Kilian Cruz era portavoz".

Por La Rioja asegura que esta situación "demuestra una vez más que PP y PSOE, los partidos nacionales en general, siempre están a otros intereses que no son los de los logroñeses y riojanos".

La formación regionalista lamenta que "ambas formaciones en vez de llegar a un acuerdo para resolver el problema de la suciedad en las calles de Logroño viven mejor acusándose uno al otro de ser los responsables y así la ciudad, ni La Rioja nunca avanzan".