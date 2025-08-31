La Rioja recuperó el año pasado más de 1.200 toneladas de aceites industriales usados

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja recuperó en el pasado año 2024 un total de 1.228 toneladas de aceites usados procedentes de motores de vehículos y maquinaria industrial a través de SIGAUS, el sistema encargado de la gestión de este residuo peligroso en España.

Esta recogida se realizó en 541 establecimientos de múltiples sectores ubicados en 68 municipios riojanos, con casi 1.200 operaciones efectuadas. Entre ellos, destacaron los talleres mecánicos, que representaron el 48% del total de puntos generadores.

En cumplimiento de los objetivos ecológicos establecidos por ley, el 100% del residuo fue recuperado y valorizado mediante distintos tratamientos, evitando su potencial impacto negativo sobre el medio ambiente y aprovechándolo como materia prima o fuente de energía.

Al final su vida útil, el aceite industrial se convierte en un residuo potencialmente contaminante debido a la presencia de metales pesados y otras sustancias tóxicas, que puede afectar negativamente a nuestro entorno y a la salud de las personas si no se gestiona adecuadamente.

INSTALACIONES Y SECTORES.

Por su papel fundamental en múltiples aplicaciones industriales, el aceite está presente en todo tipo de instalaciones y sectores, desde la automoción, a la industria o la agricultura, lo que hace que, además, el residuo resultante se genere de forma muy dispersa por el territorio.

Aunque el mayor volumen se concentra en áreas con alta densidad de población y fuerte actividad económica, la generación del aceite usado se extiende también al medio rural y a zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos, lo que exige un sistema logístico de gran capilaridad.

El 31% de este volumen se recogió en el medio rural: 381 toneladas generadas en 154 establecimientos. La actividad de recogida también fue destacable en zonas de montaña, donde se recuperaron 25 toneladas en 17 establecimientos, y también en zonas poco pobladas, donde se recogieron 103 toneladas de aceite usado en 69 puntos ubicados en municipios de menos de 1.000 habitantes.

La recuperación del aceite usado en zonas no urbanas es especialmente importante en el entorno de espacios naturales protegidos. En 2024 se recuperaron 17 toneladas en un total de 10 instalaciones ubicadas en enclaves como la Reserva de la Biosfera de Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, así como en el Parque Natural del Alto Najerilla, entre otros.

La recogida del aceite usado adquiere también una relevancia clave en áreas próximas a recursos hídricos -ríos, lagos o embalses-, donde es imprescindible garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos. En estas zonas se recuperaron 13 toneladas de aceite usado procedentes de 11 puntos de generación.

ECONOMÍA CIRCULAR: DE RESIDUO A RECURSO

La gestión del aceite usado permite transformar el residuo en nuevos recursos de valor. Tras la fase de pretratamiento, en la que se eliminan impurezas como agua y sedimentos, se obtuvieron 923 toneladas netas de aceite usado aptas para su valorización.

De esta cantidad, el 87% se destinó a regeneración, el tratamiento mediante el que se obtienen bases lubricantes válidas para la formulación de nuevos aceites, en un proceso que cierra la circularidad del producto y que puede repetirse indefinidamente: con tres litros de aceite usado se pueden obtener dos litros de nuevos lubricantes.

Con el aceite usado generado en La Rioja y regenerado, se produjeron 500 toneladas de nuevos lubricantes, cantidad suficiente para llenar el cárter de 123.000 turismos.

El resto del aceite usado recuperado fue descontaminado para su posterior uso como combustible, permitiendo la producción de 112 toneladas de fuel BIA (fuel óleo utilizado en calderas y hornos industriales).

Este aprovechamiento evita un importante consumo de recursos naturales: si estas bases regeneradas y el fuel BIA se hubieran obtenido mediante el refino del petróleo, habría sido necesario utilizar 248.000 barriles.

Además, solo en 2024, esta gestión evitó la emisión de 601 toneladas de CO2 a la atmósfera, una cantidad equivalente al impacto ambiental de 2 vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York en un Airbus A350 completo.