LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado hoy, día 6, en el seno del Consejo Riojano de Economía Social y Solidaria, que "el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con el pequeño comercio y la economía social como pilares de cohesión y desarrollo local".

León ha puesto en valor los cambios que la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral ha introducido en el borrador de la orden de ayudas para el pequeño comercio en municipios de menos de 300 habitantes, tales como "el requisito de tener el domicilio fiscal en La Rioja, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes a 30 días hábiles y la ampliación del número de códigos CNAE subvencionables hasta en 23 más".

Estas modificaciones "nos permiten mejorar la eficacia de las ayudas, reducir las exclusiones por motivos formales y ampliar el impacto territorial en la región". En la convocatoria de 2025, ha recordado, fueron admitidas 35 solicitudes y se concedieron subvenciones a dieciocho beneficiarios por un importe total concedido de 87.673,16 euros. El resto fueron denegadas al no estar amparadas por el CNAE establecido entonces.

Por otro lado, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo convocará este año una línea de subvención específica para la concesión de subvenciones destinadas al emprendimiento y a la consolidación de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, sociedades cooperativas de trabajo asociado micro, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral.

Esta nueva ayuda, prevista en el Plan Estratégico de actuaciones para el año 2026 de la Consejería, busca "apoyar el desarrollo de proyectos de emprendimiento y modernización de este tipo de empresas de economía social, mediante la mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación". Se consideran subvencionables las actuaciones desarrolladas en el período que se señale en la correspondiente convocatoria en subvención directa por inversión para financiar parcialmente las inversiones materiales e inmateriales que contribuyan a la modernización y consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas, sociedades y empresas de inserción sociolaboral; y para la contratación de servicios de asistencia técnica, que pueden ser estudios de viabilidad, organización, comercialización, consultoría o diagnosis.

La cuantía, así como la forma de justificación de esta línea de ayuda, se determinará en las convocatorias que se dicten en el desarrollo de la orden de bases.