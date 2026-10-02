La Rioja registra el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda su serie histórica

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el mes de septiembre en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado este viernes, 2 de octubre, los datos del mercado de trabajo registrados en La Rioja durante el pasado mes de septiembre, publicados hoy por los ministerios de Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del total de afiliados en nuestra Comunidad, 24.339 corresponden al régimen especial de autónomos y 122.713 al general.

Además, en el último año el número de inscritos a la Seguridad Social registra 4.089 personas más (2,86 por ciento), ha precisado. Respecto al número de personas en situación de desempleo registradas en La Rioja al finalizar el mes de septiembre,

Salinas ha informado de que se sitúa en 12.296, lo que supone 135 desempleados menos (-1,09 por ciento) y una tasa de paro del 7,38 por ciento, que coloca a nuestra Comunidad 2,04 puntos por debajo de la media del país (9,41 por ciento) y como la cuarta más baja del país, solo por detrás de Baleares (3,66 por ciento), Aragón (7,19 por ciento) y Madrid (7,21 por ciento).

Durante el último mes, el desempleo en La Rioja ha descendido principalmente en el sector Servicios, con 284 personas menos y en Industria, con 14 personas desempleadas menos. Sin embargo, ha aumentado en Construcción (+5), entre el colectivo de personas Sin empleo anterior (+55) y en Agricultura (+103). Salinas ha explicado que el descenso en el sector de servicios coincide con el inicio del curso académico donde "centros educativos, academias y empresas vinculadas a las actividades extraescolares necesitan reincorporar o contratar personal".

Sin embargo, ha indicado que este año "el adelanto de la vendimia en La Rioja, que comenzó a principios de agosto, no ha repercutido en la contratación de trabajadores en el sector de la agricultura durante el mes de septiembre, como suele ser habitual otros años".

DESCENSO DEL DESEMPLEO FEMENINO A MAYOR RITMO QUE EL MASCULINO

La directora general de empleo ha destacado el "buen comportamiento del desempleo femenino" durante el último mes, que se ha reducido a mayor ritmo que el masculino. En concreto, el paro ha bajado en septiembre en 195 mujeres, mientras que entre los hombres se ha registrado un ascenso de 60.

El desempleo femenino alcanza la cifra de 7.445 mujeres en septiembre, con una tasa de paro que se sitúa en el 9,58 por ciento, inferior a la de agosto en 0,25 puntos (9,83 por ciento) y 2,39 puntos por debajo de la media nacional (11,97 por ciento). Mientras, el desempleo masculino se sitúa en 4.851 hombres, con una tasa de paro del 5,45 por ciento, 0,07 puntos superior a la del mes de agosto (5,38 por ciento).

La Rioja se sitúa como la tercera comunidad autónoma con menor tasa masculina, a 1,68 puntos de la media nacional (7,13 por ciento), solo por detrás de Baleares (3,10 por ciento) y Aragón (5,26 por ciento). Por rangos de edad, Salinas ha indicado que, en el último mes, el desempleo ha descendido en el grupo de 30-44 años, con 122 personas menos, y en el de mayores o igual a 45 años, con 98 personas menos en situación de desempleo.

Por el contrario, entre los menores de 30 años ha aumentado el paro en 85 personas. Respecto a los datos interanuales, el desempleo ha aumentado en 508 personas (4,31 por ciento). Por edades, ha subido en 52 entre las personas mayores o igual a 45 años; en 212 las personas con edades comprendidas entre 30 y 44 años; y en 244 personas entre los jóvenes menores de 30 años.

Por sectores económicos, el desempleo ha descendido en el último año en Construcción (-28), mientras que ha subido en Industria (+21), Agricultura (+140), Servicios (+186) y entre las personas del colectivo Sin empleo anterior (+189).

DINAMISMO DEL MERCADO DE TRABAJO CON AUMENTO DE LA CONTRATACIÓN

En cuanto a la contratación, Salinas ha subrayado los 19.621 contratos suscritos en septiembre, lo que supone un aumento de 8.728 respecto al mes anterior y constata el "dinamismo del mercado de trabajo en La Rioja", siendo la comunidad en la que más ha subido la contratación durante el último mes. En el último año se han firmado 1.160 contratos más.

Respecto a su tipología, 5.030 de los contratos firmados en el mes de septiembre tienen carácter indefinido (25,6 por ciento), 2.173 más que en agosto (76,06 por ciento), mientras que durante el último año se han registrado 41 contratos menos (-0,81 por ciento). Por sectores, el mayor número de contratos formalizados en septiembre se ha producido en los sectores de Agricultura (9.445) y Servicios (7.562), seguido de Industria (2.238) y Construcción (376).