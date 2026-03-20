La Rioja registró en 2025 un total de 4.842 accidentes de trabajo, 32 menos que en 2024, siendo 6 mortales

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante el año 2025, La Rioja registró un total de 4.842 accidentes de trabajo -32 menos que en 2024-, siendo seis de ellos mortales -siete el año anterior-, 51 graves y 4.785 de carácter leve. De ellos, 515 fueron accidentes in itinere, uno de ellos con desenlace fatal. De la cifra total, 2.123 se concentraron en el sector servicios, mientras que otros 1.366 se produjeron en entornos industriales.

Estos datos se han dado a conocer en el Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidido por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León. Han señalado que

Servicio de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja realizó 984 actuaciones basadas en visitas a centros de trabajo durante 2025. En el ámbito de la vigilancia y el control, los técnicos han emitido 77 requerimientos que han sido cumplidos en el 92,2 por ciento de las ocasiones.

Durante 2025, conforme a la correspondiente planificación anual y en el marco de la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, se han realizado un total de 984 actuaciones basadas en visitas a centros de trabajo, distribuidas en 310 actuaciones de análisis e investigación (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), 365 actuaciones de asesoramiento y asistencia técnica, y 309 actuaciones de vigilancia y control como técnico habilitado.

En este último ámbito, conformado por visitas a obras de construcción, control de la seguridad en puertas y portones, y control de los materiales en la retirada de amianto, entre otras actuaciones, el Servicio ha emitido 77 requerimientos a empresas que han sido cumplidos en el 92,2 por ciento de las ocasiones.

Asimismo, en análisis e investigación, los técnicos han participado en cien reuniones de grupos de trabajo de ámbito nacional y autonómico, y han elaborado publicaciones estadísticas sobre siniestralidad laboral, que están disponibles en la web de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja.

En materia de asistencia y asesoramiento técnico, se han remitido 84 informes a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siendo 78 de ellos investigaciones de accidente -46 leves, 30 graves y 2 mortales-, tres investigaciones de enfermedades profesionales y tres solicitudes de informes de asistencia técnica.

También se han realizado 205 comunicaciones a empresas de nueva creación; remitido 141 cartas informativas a empresas y autónomos por accidentes vinculados a riesgos específicos; y elaborado un informe técnico solicitado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y otros siete informes emitidos a instancia de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal.

En el ámbito de formación, el Gobierno de La Rioja ha impulsado 147 acciones formativas en las que han participado un total de 4.067 personas.

Destaca el I Congreso Nacional 'Innovación en Prevención de Riesgos Laborales', celebrado en Logroño los días 28 y 29 de mayo de 2025, al que asistieron 292 personas, así como la campaña de sensibilización en PRL entre el alumnado de FP, en la que participaron 2.578 alumnos.

En cuanto a divulgación y sensibilización, se han publicado materiales informativos (disponibles en la web de Salud Laboral) y puesto en marcha la campaña institucional del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el lema 'Tenía planes', así como difundido contenidos preventivos sobre estrés térmico y atendido 236 consultas técnicas. Se ha concedido el distintivo 'Circula seguro' a dos empresas.

En la línea de incentivación, el Servicio ha tramitado subvenciones del Plan Estratégico de Actuaciones (PEA) de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo 2024-2025 y ha colaborado con ADER en la puesta en marcha de ayudas en materia de seguridad y salud laboral.

Actualmente, el Servicio de Salud Laboral es el encargado de la tramitación y gestión integral de los expedientes relacionados con trabajos con riesgo de exposición al amianto.

En relación con esto, ha tramitado cuatro actuaciones en el registro RERA y ha aprobado 61 planes de trabajo con riesgo de amianto durante 2025. Además, el Servicio actúa como autoridad laboral en la tramitación de partes de accidentes de trabajo y mantiene actualizada la base de datos de enfermedades profesionales de La Rioja a través de la aplicación CEPROSS.

4.842 accidentes de trabajo

Durante el año 2025, La Rioja registró un total de 4.842 accidentes de trabajo -32 menos que en 2024-, siendo seis de ellos mortales -siete el año anterior-, 51 graves y 4.785 de carácter leve. De ellos, 515 fueron accidentes in itinere, uno de ellos con desenlace fatal. De la cifra total, 2.123 se concentraron en el sector servicios, mientras que otros 1.366 se produjeron en entornos industriales.