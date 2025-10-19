La Rioja registró 242 nuevos diagnósticos de cáncer de mama el año pasado

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró a lo largo el pasado año un total de 242 nuevos diagnósticos de cáncer de mama. En este domingo, jornada en la que se celebra el Día de esta enfermedad, desde la Asociación contra el Cáncer (AECC) de la comunidad se recuerda que la campaña de este año, bajo el lema 'Nos tomamos a pecho' pone el centro en las pacientes y en sus familiares.

Desde la entidad señalan que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo. En 2024, en España, 35.875 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama.

En La Rioja, y según datos del observatorio del cáncer, durante 2024 se dieron esos 242 nuevos diagnósticos. Todas las afectadas viven secuelas que van más allá de la propia enfermedad y afectan a su calidad de vida.

Este año la Asociación Española Contra el Cáncer ha impulsado la campaña 'Nos lo tomamos a pecho' una campaña cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno.

La Asociación considera "imprescindible garantizar el derecho a la detección precoz del cáncer a través del correcto funcionamiento de los programas de cribados". Algo para lo que sería "necesario la evaluación de todos los programas de cribados por parte de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS".

Además, apuntan que España necesita un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general para corregir inequidades.

Durante 2024 la Asociación Española Contra el Cáncer atendió a 20.788 mujeres respondiendo a necesidades relacionadas con la ansiedad o el malestar emocional, información, efectos secundarios de los tratamientos, recursos sociales, nutrición, ejercicio físico u orientación jurídico laboral. En La Rioja se atendió en 2024 a 253 pacientes de cáncer de mama.

En el marco del día Mundial contra el Cáncer de mama, la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, colocará este lunes mesas informativas y de venta de productos de la campaña de mama en horario de 11 a 13 horas en el Hospital San Pedro, la Universidad de La Rioja, la ESDIR, en las calles Gran Vía y San Antón, y en la Plaza Pilar Salarrullana.

Además, los principales monumentos de varios municipios riojanos se iluminarán con luces rosas, con un acto central en el Palacete de Gobierno y también en la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por último, y ya el viernes 24, se procederá a la lectura del Manifiesto de la jornada, en un acto convocado a mediodía en la Plaza del Ayuntamiento.