Por La Rioja solicita al Gobierno de La Rioja acelerar ayudas para la contratación de desempleados en ayuntamientos

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha solicitado al Gobierno de La Rioja que acelere la aprobación y publicación de la orden de ayudas para la contratación de desempleados en los ayuntamientos riojanos.

La formación regionalista precisa que a fecha 8 de abril aún no han sido publicadas las bases, "lo que supone un grave problema para muchos consistorios a la hora de organizar sus estructuras laborales de cara al verano".

Por La Rioja critica que "un año más el Gobierno de La Rioja retrasa la concesión de unas ayudas que benefician a personas desempleadas y entidades locales".

Los regionalistas señalan que al no estar si tan siquiera publicadas las bases de las ayudas, ni han pasado por el Consejo de Gobierno cuál será su dotación presupuestaria, "implica que los ayuntamientos no podrán incorporar personal antes del verano, ya que desde el Ejecutivo regional deben resolver, aprobar o denegar las peticiones que, como año, presentan los ayuntamientos riojanos".

Por La Rioja recuerda que "este personal es básico en el medio rural para cubrir necesidades básicas como limpieza, atención social, servicios culturales, turísticos o reparación de averías en las infraestructuras públicas o mantenimiento de las mismas".

La formación regionalista apunta que "es preciso tener en cuenta que a partir de la Semana Santa la población en los pueblos se incrementa de forma considerable".

Los regionalistas remarcan que la publicación de la orden de ayudas debe realizarse ya, "de forma rápida, ágil, y con una dotación económica justa y suficiente, que cubra realmente las necesidades de los pueblos riojanos".

Por La Rioja no entiende el retraso por parte del gobierno regional de Gonzalo Capellán, "más aún cuando el Ejecutivo riojano dispone de los mayores recursos económicos de la historia por el aumento de la recaudación impositiva tanto del gobierno regional como del central".

Los regionalistas denuncian "un nuevo ejemplo de abandono de los pueblos de La Rioja".

La formación regionalista subraya que en años anteriores han sido casi 400 personas contratadas y 300 proyectos avalados, "lo que pone de relieve el interés de las entidades locales riojanas en este programa de ayudas, que supone que muchos pueblos del entorno rural puedan prestar servicios básicos o no cuenten con ellos, al no tener capacidad para financiarlos".

Por La Rioja entiende que es preciso que exista una simplificación administrativa para que los pequeños ayuntamientos puedan soportar una burocracia desmedida.